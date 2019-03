Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a anunțat ca investește peste noua milioane de euro in reabilitarea infrastructurii de irigatii din judetul Braila și Ialomița, dar și a trei statii de repompare si a sapte canale de distributie a apei, informeaza jurnalistii.ro.Citește și: Liceele…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat vineri, la Babeni, in judetul Valcea, ca anul acesta suma alocata din bugetul ministerului pentru investitii se ridica la peste 500 de milioane de lei, fiind cea mai mare suma directionata in acest sens in ultimul deceniu. "In anul 2019, valoarea…

- In urma unor informații aparute in spațiul public referitoare la Raportul Curții de Conturi care prezinta situația barajelor in 2017 facem urmatoarele precizari: • Conform legislației in vigoare, barajele se incadreaza in 4 categorii de importanta, dupa cum urmeaza: - A – baraj de importanta exceptionala;…

- La sediul Agenției de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, de la Calarași, a fost semnat luni, 19 martie, contractul de finanțare pentru proiectul "Creșterea eficienței energetice in Spitalul Municipal Campina", din partea beneficiarului, adica a municipiului Campina, fiind prezent primarul Horia Tiseanu.…

- ”Un alt aspect constatat a fost legat de situatii in care detinatorii unor lucrari hidrotehnice nu au efectuat toate demersurile in vederea autorizarii functionarii acestora. A rezultat faptul ca un numar de 39 de baraje de importanta exceptionala si deosebita (categoriile A si B) nu erau autorizate/avizate…

- Guvernul va aproba trecerea obiectivului de investitii 'Canal magistral Siret - Baragan' din administrarea Ministerului Apelor si Padurilor in administrarea Ministerului Agriculturii pentru a fi inclus in programul national de reabilitare a infrastructurii principale de irigatii din Romania,…

- Bugetul pentru 2019 al Ministerului Apelor si Padurilor (MAP) a fost avizat favorabil, luni, in comisiile reunite de buget-finante din Camera Deputatilor si Senat, cu 20 de voturi "pentru" si 13 "impotriva", potrivit agerpres.ro.Citește și: Vești bune! Femeile nu vor mai plati impozit- Care…

- Bugetul pentru 2019 al Ministerului Apelor si Padurilor (MAP) a fost avizat favorabil, luni, in comisiile reunite de specialitate din Parlament, cu 17 voturi ''pentru'' si 7 voturi ''impotriva'', potrivit agerpres.ro.Citeste si ALERTA Un alt deputat pleaca din PSD : Am decis ca este timpul…