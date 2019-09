Stiri pe aceeasi tema

- Daca ai visat sa te plimbi cu gondola, dar nu ai ajuns la Veneția, poți face acest lucru la Constanța, chiar in Portul Tomis. George Scarlat, un indragostit de tot ce ține de Italia, a achiziționat o gondola și a adus-o la noi in țara.

- Five Holding SA anunta publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Construire ansamblu blocuri locuinte colective spatii comerciale 2S P 6E ndash; S P 9E", propus a se realiza in municipiul Constanta, strada Eliberarii, zona Halta Traian, lot 1.…

- Pentru 120 de copii din Brașov gradinița incepe cu scandal. Proprietarul terenului pe care se afla cladirea a pus lacat la ușa și nu a permis nimanui sa intre. Primaria a obținut un ordin judecatoresc pentru a putea deschide gradinița la timp.

- Garda de Coasta a depistat, in data de 13 august 2019, o rulota cautata de autoritatile din Marea Britanie, in judetul Constanta. Detinatorul vehiculului in valoare de 28.000 lei suspectat de furt neaga acuzatiile, afirmand ca a cumparat rulota fara sa stie ca este cautata de autoritati.Politistii de…

- O cititoare a Jurnal Aradean ne-a contactat, la inceputul acestei saptamani, pentru a atrage atenția asupra faptului ca pe strada Episcopiei, la o aruncatura de baț de Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu”, o cladire a fost daramata, iar proprietarul acesteia nu s-a ocupat de curațarea terenului respectiv.…

- Omul de afaceri Ioan Tapangea a obtinut de la Primaria municipiului Constanta certificatul de urbanism 2260 si certificatul de urbanism 2261, prin care doreste sa faca investitii imobiliare in zona Campusului Universitar din Constanta.Mai precis, pentru CU 2260, parcela VN568 1, LOT1 P, omul de afaceri…

- Telekom Romania Communications SA vinde o proprietate comerciala, amplasata in municipiul Constanta, bulevardul Tomis, nr. 318, adica sediul fostei Poste din Tomis 3.Imobilul este compus din cladire administrativa C1 cu suprafata construita la sol de 605,22 mp si suprafata desfasurata de 2.413 mp, teren…

- Militarii care participau la un exercițiu NATO in zona Fetești, județul Ialomița, au greșit coordonatele și au intrat cu blindatele pe un teren agricol privat, distrugand mai multe culturi! Proprietarul terenului a declarat la B1 TV ca deși mai mulți oameni s-au dus intre tancuri, militarii americani…