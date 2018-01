Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de semnare a contractului de achizitie pentru 227 de transportoare blindate Piranha V va avea loc vineri, de la ora 13,00, la sediul Ministerului Apararii Nationale (MApN), in prezenta ministrului Apararii, Mihai Fifor, informeaza institutia, conform Agerpres.Guvernul Romaniei a…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca au loc negocierile finale cu General Dynamics pentru achizitia de transportoare blindate, precizand ca s-a incercat obtinerea unui pret cat mai bun.

- Armata va avea și in 2018 un buget considerabil, care reprezinta doua procente din Produsul Intern Brut. Asta inseamna puțin peste patru miliarde de euro. Suma este mai mare cu 11% fața de anul trecut pentru ca și valoarea toata a bugetului țarii a crescut. Ministerul Apararii ar putea semna anul acesta…

- Ministerul Apararii U.M 02175 Constanta Spitalul Militar Dr Alexandru Gafencu Constanta va achita 25.000 lei pentru Servicii de expertizare tehnica privind rezistenta si stabilitatea constructiilor ndash; Pavilion SM2. Contractul consta in efectuarea unei expertize tehnice in vederea evaluarii constructiei…

- Romaero Bucuresti, companie de stat specializata in intretinerea si repararea avioanelor civile si militare de transport de pasageri sau cargo, a incheiat cu Fortele Aeriene Romane un contract in valoare de peste 60 milioane lei, adica peste 130% din intreaga cifra de afaceri realizata de companie in…

- Ministerul Apararii nu a semnat contractul cu americanii de la General Dynamics pentru achizitia transportoarelor blindate Piranha V, desi ministrul Mihai Fifor declarase ca tranzactia se va parafa pana la finalul anului, anunta TVR. Cele mai recente informatii de la Minister arata ca nu s-au incheiat…

- Transportoare blindate ale unitatii antiteroriste ungare TEK au iesit duminica pe strazile Budapestei pentru a asigura securitatea targurilor de Craciun impotriva atacurilor, a transmis dpa, preluata de Agerpres. Televiziunea publica a difuzat imagini cu transportoare rusesti BTR-80 in centrul Budapestei,…

- Conform televiziunii publice care a difuzat imagini cu transportoare rusesti BTR-80 in centrul Budapestei, reporterul observand ca unii turisti si-au facut selfie-uri cu acestea. Riscul unui atac terorist in Ungaria este considerat foarte scazut, oponentii au criticat operatiunea, calificand-o…

- O companie petroliera siriana a oferit unui contractor rus de luptatori o cota din profiturile dintr-o zona cu rafinarii eliberata de mercenari de sub controlul jihadiștilor ISIS, se arata intr-un document obținut de Associated Press, relata marți The Moscow Times. Ministerul Apararii din Rusia nu recunoaște…

- Romania va lansa, pana la sfarsitul anului 2019, un prototip al unui transportor blindat flotabil, a anuntat, joi seara, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. Potrivit acestuia, noul transportor va fi produs la Uzina Mecanica Moreni, in cooperare cu o companie germana.Ministrul Apararii…

- Armata romana va achizitiona 227 de transportoare blindate pentru trupe 8X8, a anuntat, miercuri, Ministerul Apararii Nationale (MApN).Potrivit unui comunicat al MApN transmis STIRIPESURSE.RO, Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, o hotarare prin care s-au aprobat circumstantele si procedura…

- "Acordul de furnizare se face luand in considerarea calitatea de parte in documentele de cooperare cu firma GDELS a Companiei Nationale ROMARM S.A.- Filiala Uzina Mecanica Bucuresti S.A., unde se vor integra si produce 197 de transportoare. Urgenta operationala este data atat de actualul context…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat ca miercuri va fi semnat contractul de achizitie cu Guvernul SUA pentru rachetele Patriot, iar in aceeasi sedinta a Guvernului s-ar putea aproba programul de inzestrare cu transportoare blindate 8x8 Piranha. Ministrul a declarat ca dotarea Armatei “este un…

- Și in acest an, de Ziua Naționala a Romaniei – 1 Decembrie 2017, la Alba Iulia vom avea parada militara, cu efective și tehnica militara. Potrivit reprezentanților Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, parada va fi asemanatoare cu cea de anul trecut, cand, in acorduri de fanfara, au defilat peste 600 de…

- Autoritatile locale fac pregatiri pentru sarbatorirea Zilei Nationale la Alba Iulia, pe 1 Decembrie, iar unul dintre punctele de atractie ale evenimentului este parada militara. In acest an, vor defila in fata publicului aproximativ 500 de militari, insa fara a fi prezentata si tehnica militara. Astfel,…

- 197 de transportoare blindate model 8 x 8, destinate Armatei Române, vor fi produse la București, menționeaza un set de documente elaborat de Ministerul Apararii Naționale. Documentele urmeaza a fi înaintate Guvernului, pentru a fi analizate și aprobate sub forma unei Hotarâri…

- Rheinmetall asteapta ca pana la finalul anului sa semneze cu Ministerul Economiei acordul de finantare a etapei de dezvoltare pentru transportorul blindat 8X8 AGILIS ce va fi produs la uzina din Moreni, au declarat pentru HotNews.ro reprezentantii companiei germane. Proiectul AGILIS va presupune circa…

- Guvernul a adoptat proiectul de lege privind achiziționarea primului sistem de rachete Patriot. Proiectul de lege prevede realizarea „Capabilitații de aparare aeriana cu baza la sol” aferenta programului de inzestrare esențial „Sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM)” pentru dotarea Armatei,…

- Fostul ministru al Apararii, Gabriel Leș, senator de Satu Mare, a declarat vineri, intr-o conferința de presa, ca primele transportoare blindate 8 X 8 produse total in Romania vor fi omologate in 2018 sau 2019. "Pentru transportoare blindate pentru trupe 8 X 8 s-a semnat, la Craiova,…

- "Nu este vorba despre achizitia sistemului de rachete Patrior, dar, cu exceptia lui, toate celelalte contracte, care nu vor intra pe regula G2G, vor respecta legea offset-ului", a declarat Mihai FiFor, in cadrul evenimentului Business Live Economica Legea offset-ului prevede faptul ca pana…

- Ministerul Apararii Naționale a elaborat proiectele de lege privind achiziția produselor si serviciilor cuprinse in etapa 1 a programului esential de inzestrare ”Transportor blindat pentru trupe 8x8” și a „Sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM)” . Proiectele urmeaza sa fie adoptate in urmatoarea…

- Mass-media din Rusia difuzeaza informații false despre intențiile Slovaciei de a cumpara vehicule blindate tip Tiger din Rusia, anunța portalul slovac O Mediach, scrie paginaderusia.ro La 16 octombrie, agenția rusa de știri RIA Novosti a anunțat ca conducerea unei companii industriale militare…

- Premierul Mihai Tudose a participat miercuri, la Palatul Victoria, la semnarea Memorandumului de intelegere intre Ministerul Economiei, prin S.C. Aerostar S.A., si compania americana Raytheon International Defence System, privind colaborarea in domeniul echipamentelor si componentelor aferente sistemului…

- La ceremonia de la Palatul Victoria, in afara de Mihai Tudose, au fost prezenti si ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, ministrul Economiei, Gheorghe Simon, consilierii de stat Lucian Foca, Florin Vodita, Felix Rache si Ramona Lohan, si ambasadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm.…

- Ministerul Apararii a anuntat ca va cumpara doua transportoare blindate - Piranha 5 si Agilis. Primele vehicule americane produse de General Dynamics vor intra in dotarea fortelor romane pana la sfarsitul anului, potrivit TVR. Mihai Fifor a declarat la postul public ca armata va cumpara in viitor si…

- Falck-Schmidt a incheiat un parteneriat cu americanii de la General Dynamics pentru a produce transportoare blindate 8x8 pentru armata daneza. Recent, General Dynamics a incheiat un parteneriat asemanator cu Romarm – UMB, pentru productia a 227 Piranha 5 destinate Armatei romane.