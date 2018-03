Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa va riposta daca SUA va efectua vreo lovitura armata impotriva Damascului, a declarat astazi șeful Statului Major General al Armatei Ruse, generalul Valeri Gherasimov. El susține ca Statul Major deține informații exacte cu privire la pregatirea militanților sirieni pentru a inscena un atac…

- 'Echipajul unui avion de vanatoare MiG-31 a efectuat o lansare de proba a unei rachete hipersonice de inalta precizie Kinzhal', a informat Ministerul Apararii rus intr-un comunicat de presa. Lansarea a avut loc dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a prezentat respectiva racheta si restul arsenalului…

- Iskander-M, sistemul de rachete balistice cu raza scurta de actiune al Rusiei, nu va avea rival pe plan international pana cel putin in 2025, a declarat miercuri comandantul-sef al fortelor terestre ale armatei ruse, general-colonelul Oleg Saliukov, intr-un interviu pentru ziarul oficial al Ministerului…

- Cinci voci importante din PSD au criticat astazi la sedinta CEX planurile lui Liviu Dragnea de a organiza un Congres in data de zece martie in care sa fie alesi noii vicepresedinti ai partidului pe cele opt regiuni, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid. Cei care s-au declarat impotriva sunt…

- "Ieri am lansat procedura specifica pentru constructia celor patru corvete multifunctionale, care se vor produce - aceasta este conditia de baza - intr-un santier naval din Romania, prin transfer tehnologic, iar cu offset-ul de la cele patru corvete se vor moderniza cele doua fregate pe care Marina…

- Mai multe atacuri armate erau in desfasurate vineri in centrul orasului Ouagadougou, capitala statului Burkina Faso, in apropierea sediilor ambasadei Frantei si Statului Major al armatei acestei tari africane, transmite AFP, citand corespondentul local al agentiei si martori oculari, scrie agerpres.ro. …

- O grupare de hackeri rusi cunoscuta sub numele APT28 a atacat sistemele informatice ale Ministerului de Externe si Ministerului Apararii din Germania si a sustras informatii confidentiale, relateaza miercuri dpa si Reuters.Guverne si experti in securitate din Occident sustin ca exista conexiuni…

- Mai mulți moldoveni au fost atrași în ingineria financiara OneCoin, o schema piramidala globala investigata de autoritațile din mai multe state. RISE Moldova a decriptat rețeaua și i-a surprins în joc pe un fost secretar de stat la Ministerul Muncii, un fost șef de direcție…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat un armistitiu zilnic la periferia Damascului, incepand de marti, si crearea unui coridor umanitar pentru evacuarea civililor, anunta ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, citat de agentia RIA Novosti.

- Procedura legala de achizitie a primelor trei sisteme de rachete "HIMARS" a fost finalizata luni prin semnarea scrisorii de oferta si acceptare (Letter of Offer and Acceptance - LOA) specifica Programului Foreign Military Sales - FMS, in prezenta secretarului de stat Mircea Dusa si a sefului Statului…

- In prezenta secretarului de stat Mircea Dusa si a sefului Statului Major al Apararii, general Nicolae Ciuca, la sediul Ministerului Apararii Nationale a fost finalizata luni, 26 februarie, procedura legala de achizitie a primelor trei sisteme de rachete "HIMARS", prin semnarea scrisorii de oferta si…

- Fortele guvernamentale siriene au lansat, incepand de vineri seara, zeci de rachete si atacuri aeriene asupra pozitiilor detinute de rebeli in regiunea Ghouta Orientala, dupa ce un vot in Consiliul de Securitate al ONU privind o incetare a focului in Siria a fost amanat, transmit agentiile internationale…

- Ieri, la Centrul Militar Județean (CMJ) Vaslui, cu prilejul implinirii a 50 de ani de activitate, a avut loc un eveniment festiv la care au participat, pe langa foști și actuali angajați ai instituției, reprezentanții Instituției Prefectului și Consiliului Județean. Au fost decernate diplome și medalii…

- Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, s-a intalnit marți, 20 februarie, la Palatul Cercului Militar Național, cu membri ai Comisiilor pentru aparare, ordine publica și siguranța naționala din Senat și Camera Deputaților. La intalnire, alaturi de ministrul apararii naționale, au fost prezenți șeful…

- Liderii PNL si USR Lugoj au reactionat dupa ce Ministerul Apararii a anuntat intr-un document oficial ca drumul de acces pe care il voia Boldea cu doua milioane de euro poate fi obtinut gratuit. Cel mai vehement a fost seful USR Lugoj, Liviu Brandusoni, care a fost stropit cu apa de sustinatorii primarului…

- Un contingent de militari ai armatei Republicii Moldova va participa, in perioada 11-17 februarie, la exercitiul multinational "Platinum Eagle 18.1", organizat la Centrul de Instruire Babadag din Romania, potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii de la Chisinau.

- Piata militara din Romania are un nou jucator important, suedezii de la Saab luand decizia de a deschide un birou in Bucuresti. Lansarea oficiala a avut loc joi seara, la Ambasada Suediei din Capitala, acolo unde mai multi inalti reprezentanti ai companiei au discutat despre planurile pe care…

- China a anuntat marti ca a efectuat cu succes un test de interceptare a unei rachete cu ajutorul sistemului sau de aparare la sol, anunt ce survine in contextul in care se mentin tensiunile in Peninsula Coreea, relateaza AFP. Acest test de interceptare a unei rachete balistice cu raza medie de actiune…

- "Am continuat astazi vizita de lucru la structurile marinei noastre militare, la Centrul 39 Scafandri din Constanta, urmat de Grupul 256 Elicoptere din Tuzla si am incheiat ziua la Mangalia, in portul militar, unde am vazut Divizioanele 150 Nave Purtatoare de Rachete si 50 Corvete", scrie ministrul…

- Mihai Fifor: Modernizarea marinei militare nu poate fi amanata Foto credit MApN. Interesele de securitate ale României la Marea Neagra sunt aparate de oameni foarte valorosi, a afirmat ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, precizând ca modernizarea marinei militare…

- Interesele de securitate ale Romaniei la Marea Neagra sunt aparate de oameni foarte valorosi, a afirmat sambata ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, precizand ca modernizarea marinei militare nu mai poate fi amanata. "Am continuat astazi vizita de lucru la structurile marinei noastre…

- Presedintele kosovar Hashim Thaci s-a declarat pregatit sa raspunda ''in orice moment'' in fata tribunalului international insarcinat cu anchetarea acuzatiilor privind crime comise de fosta rebeliune kosovara UCK, chiar daca el considera 'injusta' instanta creata la Haga,…

- Phenianul a spus cu certitudine ca Statele Unite se afla in raza de actiune a acestor ICBM-uri, dar nu a demonstrat totusi ca sistemul lor de directionare, de exemplu, poate rezista conditiilor de zbor ale unui sistem balistic, la mai multi kilometri altitudine, a afirmat adjunctul sefului Statului…

- Coreea de Nord a înregistrat progrese în dezvoltarea programului de rachete balistice intercontinentale, dar înca nu a demonstrat capacitatea de a ataca teritoriul continental american, afirma generalul Paul Selva, adjunct al sefului Statului Major

- Cel puțin patru elicoptere, transportate de camioane, au intrat recent pe teritoriul R. Moldova prin punctul de trecere a frontierei Leușeni - Albița. Imaginile au fost surprinse de un martor, care le-a postat pe Facebook. Același martor spune ca a numarat noua elicoptere transportate de camioane. Solicitați…

- Secretarul General de Stat al Ministerului Apararii, Radu Burduja, a avut astazi o intrevedere cu grupul de experti NATO, responsabili de implementarea Initiativei de Consolidare a Capacitatilor de Aparare pentru Republica Moldova (DCBI).

- Premierul interimar, Mihai Fifor, a declarat, joi, ca achizitia de corvete este proiectul cheie al Ministerului Apararii si a precizat ca programul de modernizare a celor doua fregate va fi deblocat cu aceasta ocazie.

- ”Negocierile pe marginea acestui subiect se afla intr-un stadiu avansat”, a afirmat ambasadorul Qatarului in Rusia, adaugand ca negocierile vizeaza sisteme S-400, dar si achizitionarea de noi tehnologii pentru fortele terestre, potrivit Mediafax. Citeste si Rusia a livrat primele sisteme antiaeriene…

- Ministerul Apararii cumpara de la sapte firme utilaje pentru infrastructura unitatilor militare din subordinea Statului Major al Fortelor Aeriene in valoare de 61,3 milioane lei (13,1 milioane euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), informeaza…

- Ministerul Apararii din China a negat joi ca intentioneaza sa construiasca o baza militara in Afganistan, afirmand ca informatiile vehiculate sunt 'neintemeiate', relateaza Reuters. Agentia de stiri rusa Ferghana News a informat ca Beijingul va construi o baza militara in nordul…

- Ambasadorul Qatarului la Moscova, Fahad bin Mohammed al-Attiyah, a declarat, joi, ca Guvernul de la Doha poarta negocieri avansate pentru achizitionarea sistemelor de aparare antiaeriana S-400 din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Negocierile pe marginea acestui subiect se afla…

- Ministerul Apararii achizitioneaza de la sapte firme utilaje pentru infrastructura unitatilor militare din subordinea Statului Major al Fortelor Aeriene in valoare de 61,3 milioane lei (13,1 milioane euro), fara TVA, conform News.ro.

- Ministerul Apararii cumpara de la sapte firme utilaje pentru infrastructura unitatilor militare din subordinea Statului Major al Fortelor Aeriene in valoare de 61,3 milioane lei (13,1 milioane euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

- Scandal urias! Un primar din vestul este acuzat de consilieri ca vinde la pret foarte mic un teren „pregatit pentru cineva”. Se intampla in judetul Arad, unde edilul-sef al orasului aradean Santana este acuzat de unii consilieri locali, dar si de localnici, ca a scos la vanzare un teren situat in centrul…

- Candidatii care au sustinut prima proba a concursului pe care Spitalul Judetean de Urgenta Buzau il organizeaza pentru angajarea de asistenti medicali si infirmiere la Centrul de Sanatate Multifunctional de la Parscov au obtinut reultate peste asteptari. Fata de alti ani, cei mai multi concurenti au…

- Secretarul general de Stat al Ministerului Apararii, Radu Burduja, a avut astazi o intrevedere cu un grup de experti responsabili de implementarea Programului "Initiativa globala pentru operatiuni de mentinere a pacii" (GPOI),.

- Fortele Aeriene Regale britanice au ridicat luni de la sol doua dintre avioanele lor militare Typhoon pentru a intercepta bombardiere ruse care zburau în apropierea spatiului aerian al Marii Britanii, actiunea aviatiei britanice facând parte dintr-o operatiune internationala la care au…

- Uniunea Europeana trebuie sa ajute imigrantii, ”dar nu putem ajuta lumea, daca ne distrugem propriul popor", a declarat prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, intr-un interviu aparut in editia de duminica a saptamanalului german Welt am Sonntag, relateaza MTI.

- Ministerul de Externe turc i-a convocat recent pe ambasadorii Rusiei si Iranului la Ankara pentru a le prezenta o nota de protest contra operatiunilor militare in desfasurare in Idlib, a explicat Cavusoglu intr-o intalnire cu jurnalisti germani desfasurata in statiunea turca Antalya.''Le-am…

- In ciuda discuțiilor satisfacute ale lui Putin cu Assad, razboiul din Siria nu este terminat inca pentru Rusia, scrie editorialistul Bloomberg, Leonid Bershidsky. Recent, generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major rus (cunoscut pentru teza razboiului hibrid), a expus analiza sa finala a operațiunilor…

- Edilii acestui oraș au pregatit doua focuri de artifici i, la ora 00.00, apoi la ora 1.00, pentru a marca trecerea Romaniei, respectiv a Ungariei in noul an. In centrul municipiului Sfantu Gheorghe a fost organizat un Revelion Stradal. Petrecerea din centrul orasului este traditionala, fiind organizata…

- Militarul nord-coreean de rang inferior a traversat frontiera militarizata dintre cele doua Corei in jurul orei locale 8.04 (ora Romaniei, 1.04), aparent profitand de ceata, potrivit lui Roh Jae-cheon, purtator de cuvant al Ministerului Apararii de la Seul, care a precizat ca nu au fost trase focuri…

- Marea Britanie si celelalte state din NATO trebuie sa apere cablurile submarine aflate la mare adancime de un potential atac potential catastrofal din partea fortelor navale ruse, actiune care afecta tranzactii financiare de mii de miliarde de dolari, a avertizat vineri seful Statului Major al armatei…

- Pe agenda Ministerului Apararii al Republicii Moldova sunt deja planificate mai multe proiecte de colaborare cu Biroul de Legatura la Chisinau. Potrivit ministrului Eugen Sturza, proiectele incluse pentru anul 2018 vizeaza domeniul militar, cât si cel social. „Vom…

- Expozitia tematica permanenta cu genericul „Tragedia de la Cernobil” a fost inaugurata astazi la Centrul de Cultura si Istorie Militara. Evenimentul, desfasurat de Asociatia Obsteasca „Uniunea Cernobil din Moldova”, in colaborare cu Ministerul Apararii, face parte din seria de actiuni dedicate aniversarii…