Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul de radiatii pe teritoriul Romaniei nu a crescut, in urma exploziei din Rusia, a afirmat, miercuri, Cosmin Ghita, directorul general al Nuclearelectrica, intr-o conferinta de presa. El a fost întrebat de jurnalişti dacă a primit vreo informare în legătură cu incidentul…

- Autoritatile ruse le-ar fi recomandat cetatenilor din satul Nionoksa sa paraseasca localitatea dupa ce nivelul radiatiilor din zona a crescut in urma exploziei din regiunea Arhanghelsk, produsa pe 8 august, informeaza surse citate de agentiile Reuters si Interfax.

- Potrivit Agentiei meteorologice de stat din Rusia (Rosghidromet), citata de agentia de presa TASS, nivelul de radiatii in orasul Severodvinsk, regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei), a crescut de pana la 16 ori la 8 august, dupa un accident despre care autoritatile ruse au spus ca a implicat un…

- Nivelurile de radiații din orașul rus Severodvinsk, situat in apropierea bazei militare in care s-a produs o explozie saptamana trecuta au crescut de pana la 16 ori, au anunțat autoritațile ruse. Pe 8 august, dupa un accident pe care autoritațile au declarat ca a implicat un test de racheta pe o platforma…

- Ministerul Apararii rus declarase initial ca nivelul de radiatii s-a incadrat in parametri normali dupa incidentul de joi, dar autoritatile din Severodvinsk au semnalat o crestere brusca a nivelului de radiatii pentru o perioada scurta de timp. Greenpeace a anuntat ca nivelul radiatiilor (de la Severodvinsk)…

- Dupa doua zile de tacere, Moscova a recunoscut in cele din urma ca explozia produsa joia trecuta la o baza situata in Marele Nord al Rusiei, nu departe de Arhanghelsk, a avut un caracter nuclear. Mai mulți experți relativizeaza, insa, nivelul de radioactivitate emis. Ce s-a intamplat, de fapt, la baza…

- Alti trei angajati ai agentiei au fost raniti, suferind inclusiv arsuri, a precizat Rosatom. Initial autoritatile ruse au comunicat ca doua persoane au decedat, iar sase au fost ranite, in urma "exploziei unui motor de racheta", iar in zona orasului Severodvinsk, aflat in apropierea bazei unde a avut…

- Agenția rusa pentru energie atomica, Rosatom, a anunțat sambata dimineața ca cinci dintre angajații sai au murit in urma unei explozii care s-a produs joi la o baza militara din regiunea Arhangelsk, in cursul testarii unei rachete cu combustibil lichid, informeaza Reuters, citand agenția rusa de…