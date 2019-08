Ministerul Apărării pregăteşte un răspuns simetric la testul cu rachete al SUA ''Ati auzit ordinele presedintelui? Ele au fost date. Desigur'', a spus Peskov, intrebat de presa daca Ministerul Apararii a inceput sa lucreze la masuri, dupa ce vineri seful statului rus a promis un ''raspuns simetric'' la recentul test cu racheta cu raza medie intreprins de SUA.''Aplicatiile reprezinta activitatea obisnuita a armatei ruse'', a spus el. Ample exercitii tactice de stat major au inceput luni in sudul Rusiei, la care participa peste 8.000 de militari rusi. ''La aceste manevre participa unitati si formatiuni din trei armate - aeriana, antiaeriana si marina (Flota Rusiei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

