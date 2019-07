Stiri pe aceeasi tema

- Romania a blocat transportul pe Dunare, a 30 de tancuri rusesti T-72B3 si a 30 de vehicule blindate BRDM-2 care urmau sa ajunga in Serbia, a transmis publicatia rusa Info-Balkan, citandu-l pe deputatul sarb Miroslav Lazanski, numit recent ambasador al Serbiei in Rusia. Belgradul considera aceasta decizie…

- Romania a blocat un transport de tancuri si vehicule blindate dinspre Rusia catre Serbia, anunta un oficial de la Belgrad, acuzand tara noastra de incalcarea Conventiei privind regimul navigatiei pe Dunare.

- Vicepresedintii Parlamentului, Alexandru Slusari si Ion Ceban, mentioneaza ca vizita lor in Federatia Rusa a fost una foarte productiva. Politicienii mentioneaza ca au avut discutii eficiente cu premierul rus, Dmitri Medvedev, despre schimburile comerciale, problema energetica si migrantii moldoveni…

- Carlos Rafael Faria Tortosa, ambasadorul Venezuelei la Moscova, a respins zvonurile potrivit carora Rusia ar intenționa sa inființeze o baza militara in Venezuela, informeaza site-ul agenției de știri Tass potrivit mediafax. "Auzim mass-media relatand despre asta. Nu știu de unde primesc astfel…

- Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatii, a fost anuntat in cautare pe teritoriul Federatiei Ruse. Cel putin asa reiese din datele facute publice pe site-ul Ministerului de Interne de la Moscova.

- Rusia a organizat joi o parada militara la Moscova pentru a celebra cea de a 74-a aniversare a victoriei Uniunii Sovietice in fata Germaniei naziste in Al Doilea Razboi Mondial, relateaza TASS. Parada dedicata „Marelui Razboi Patriotic”, asa cum il numesc rusii, s-a desfasurat la Moscova in Piata Rosie.