- Un ofiter in rezerva MApN arunca bomba, acuzandu-l pe cel mai haios politist din Romania ca ar face jocurile unor servicii secrete, care l-ar rasplati regeste. Un fost ofiter cu functie mare in Ministerul Apararii Nationale a lansat, ieri, o ipoteza incredibila, referitoare la postarile din ultima perioada…

- Sambata, 27 Ianuarie 2018, la ora 19.00, Filarmonica de Stat Arad le propune melomanilor un recital cameral de muzica baroca, susținut de admirabilul violonist Florin Paul, concert maestru al ElbPhilharmonie din Hamburg, acompaniat la clavecin de Sorin Dogariu, solist al Filarmonicii aradene. In sala…

- Marius Sulincean, liderul grupului PSD-ALDE din Consiliul Judetean Arad ii cere primarului orasului Sebis, Gheorghe Feies sa respecte decizia justitiei si sa demisioneze din functie. Feies a pierdut la Inalta Curte de Casatie si Justitie procesul cu Agentia Nationala de Integritate. Potrivit ANI, Gheorghe…

- In urma controalelor din noaptea de 21/22 ianuarie un tanar de 20 de ani din Cetate a fost depistat de polițiști la volanul unui autoturism cu numere false. In urma anchetei s-a scos la iveala și faptul ca acesta nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule.

- Șase princhidei cu ochii jucauși au pașit astazi puțin dupa pranz in inima Primariei municipiului reședința de județ. Nu au aratat sfiala pentru ca era a doua primarie vizitata, dupa cea din Albești, comuna lor natala.

- Deputatul PSD Dorel Caprar spune ca primarul Gheorghe Falca a transformat Aradul in jucaria sa personala, aratand pe zi ce trece ca face tot ce vrea in acest oraș. In ultima perioada, edilul se joaca de-a administrația pe banii aradenilor, ultimul exemplu fiind marirea impozitelor, dupa care, brusc,…

- In cadrul stagiuni 2017/2018 va avea loc un nou eveniment „Concert-lectie” la Sfantu Gheoghe luni, 22 ianuarie 2018. Concertul are ca tema relatia lui Bela Bartok cu muzica traditionala populara. Arta lui Bartok si contributia lui stiintifica in istoria muzicii nu este important numai pentru cultura…

- Lovitura pentru Gheorghe Falca: PNL mai pierde un primar, pe Gheorghe Feies. Este vorba despre primarul orasului Sebis, personalitate marcanta a actualului PNL. Gheorghe Feies a adunat mai multe mandate la conducerea primariei orasului Sebis si a fost lider al alesilor locali ai fostului PDL si PNL…

- Polițiștii orașului Santana au identificat un minor, banuit de comiterea a doua furturi din autoturisme. In urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit ca la data de 30 decembrie 2017, minorul de 16 ani, prin spargerea geamului dreapta fața, a patruns intr-un autoturism parcat pe raza localitații Santana,…

- Samuel Caba, președintele Asociației pentru Reforma Civica și Democrație i-a inaintat astazi o scrisoare primarului Gheorghe Falca, in care a supus atentiei conducerii municipiului mai multe teme. Printre acestea se afla amplasarea busturilor corifeilor Marii Uniri in Parcul Eminescu. „In primul rand…

- Administratia Falca a extins in mod aberant sistemul de parcare aproape la scara intregului municipiu Arad, fapt care a generat si o plangere penala pe numele primarului. Sistemul de parcare face zilnic multe victime din randul soferilor care uita sa taxeze, nu reusesc sa o faca din cauza parcometrelor…

- Politistii si procurorii au inceput cercetari in rem pentru abuz in serviciu, dupa ce primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a emis o dispozitie prin care se extinde sistemul de parcare cu plata din oras. Cercetarile au fost incepute in urma unei sesizari a unui om de afaceri, care sustine ca,…

- Primarul Falca a avut si n-a putut cheltui 44 de milioane de euro. De ani de zile, Aradul are execedent bugetar. Cu banii acestia, Aradul putea avea un spital nou, un CET nou si performant, stadionul UTA finalizat sau drumuri foarte bune. Ministrul Apararii, Mihai Fifor a fost primul politician aradean…

- „Astazi (vineri-n.r.) am luat decizia de a intra in sedinta de Consiliu pentru cinci zile si de a reveni la impozitele din 2015. Si va spun si de ce” – a precizat, vineri, primarul Gheorghe Falca in cadrul primei conferinte de presa din acest an. Apoi edilul a facut referire la „campania USR”…

- Premierul Mihai Tudose si ministrul Apararii au declarat ca acest contract va duce la relansarea industriei de aparare romanesti. "Faptul ca ultimele sase de anul acesta, nu ultimele sase din cele 227, vor fi produse in Romania si Romania va deveni din nou producator printr-o entitate de…

- Gheorghe Falca, primarul Aradului, o da inapoi si nu mai mareste impozitele locale. Chiar el a declarat ca majorarea impozitelor locale ar fi adus Primariei 800.000 de euro, o suma mica in raport cu excedentul bugetar de care nu a spus nimic si care este de peste 30 de milioane de euro. Adica, Primaria…

- Demersurile privind reintroducerea Cetatii Aradului in circuitul civil reprezinta de aproape opt ani subiect de campanie electorala, echipa de conducere a PNL Arad, coordonata de primarul Gheorghe Falca, acuzand Ministerul Apararii Nationale (MApN) ca impiedica transmiterea Cetatii catre municipalitate,…

- Deputatul PSD, Dorel Caprar arata cum Aradul este un oraș bogat, plin de datorii. Cam așa ar putea fi caracterizat Aradul anilor 2004-2018, perioada in care la carma orașului s-a aflat administrația PDL/PNL, condusa de Gheorghe Falca. Deși an de an bugetul local are excedent de milioane de euro, administrația…

- De ani de zile, demersurile privind reintroducerea Cetatii Aradului in circuitul civil reprezinta motiv de campanie electorala si de acuze aruncate spre Ministerul Apararii, care, in viziunea echipei de la conducerea PNL Arad, coordonata de Gheorghe Falca, ar fi vinovat de faptul ca Cetatea nu a revenit…

- Liderul grupului PSD-ALDE din Consiliul Local Municipal, Beniamin Varcus a fost atacat mediatic de viceprimarul Calin Bibart. „Cunosc prea bine tupeul lui Gheorghe Falca si a echipei porta-voce care il secondeaza in infinita campanie gratuita de denigrare a opozitiei din CLM”, spune liderul grupului…

- Comunicarea unei femei, prin toate elementele acesteia – verbala, nonverbala, paraverbala – comporta nuanțe diferite fața de comunicarea unui barbat. In opinia psihologului Lenke Iuhoș, care a studiat de cațiva ani aceste nuanțe, femeia iși centreaza comunicarea mai mult pe emoții (teama, nervozitate,…

- „Au trecut aproape opt ani de zile de cand municipiul Arad a semnat un protocol cu Ministerul Apararii Naționale, pentru preluarea Cetații Aradului. Sunt aproape opt ani de cand administrația PDL/PNL condusa de Gheorghe Falca și-a asumat reabilitarea unitații militare din Gai, unde ar urma sa fie relocata…

- La Arad, orice este posibil. Aradenii s-au revoltat pe Facebook ca una din inventiile echipei liberale de la conducerea Primariei si Consiliului Judetean, institutii in subordinea carora se afla Compania de Apa a instituit taxa pe… apa de ploaie. Dupa ce au crescut taxele si impozitele locale, acum…

- Primaria Municipiului Arad a anuntat ca taxele și impozitele locale aferente anului 2018 se vor putea achita incepand cu 15 ianuarie. Contribuabilii vor putea plati online, numerar sau cu cardul bancar la casieriile de la sediul Direcției Venituri (strada Mucius Scaevola nr.11), la sediul Primariei…

- Administrația liberala care conduce municipiul Arad de 14 ani s-a dovedit incapabila sa rezolve una dintre principalele doleanțe ale aradenilor și anume introducerea Cetații Aradului in circuitul civil și transformarea acesteia intr-un centru turistic și cultural al Aradului. In ciuda faptului ca an…

- Proiectul de transformare a strazii Cometei intr-o artera rutiera importanta, cu legatura la Centura de Nord, a ajuns in faza licitatiei pentru atribuirea lucrarilor. Zilele trecute, anuntul de licitatie a fost publicat in Sistemul electronic de achizitii publice iar, potrivit acestuia, municipalitatea…

- Primarul Aradului, Gheorghe Falca, a ajuns personaj de bancuri pe Facebook. Practic, se poate spune ca el a luat locul celebrului personaj al bancurilor romanesti, Bula. Aradenii au inceput sa posteze pe reteaua de socializare bancuri avandu-l in centru pe Falca. Iata cateva mostre: „Un om a murit si…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu cateva minute in municipiul Arad. Evenimentul rutier s-a petrecut pe Calea 6 Vanatori, intre un autoturism si o autocisterna incarcata cu motorina. O persoana este incarcerata in masina. In aceste momente intervine echipajul de descarcerare, SMURD Arad, o autospeciala…

- Surpriza in sedinta Consiliului Local Municipal de saptamana aceasta: proiectul referitor la aprobarea actualizarii studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului „Amenajare parcare subterana Piața Avram Iancu din municipiul Arad” a fost respins. Cei care au decis astfel…

- Ministerul Sanatații și Ministerul Apararii Naționale au semnat, azi, mandatul de predare-primire al Institutului Cantacuzino,cei doi miniștri precizând ca în aproximativ doi ani va începe și producția de vaccin antigripal, iar personalul civil va ramâne inclus în noua…

- Sfarsitul lui 2017 aduna sute de copii din Arad la manifestarile organizate cu ocazia sarbatorilor de iarna de catre Directia de Asistenta Sociala din Arad. Mos Craciun si-a facut aparitia la Centrul social Cantina Municipala unde i-a intalnit pe copiii de la Centrul „Curcubeu” și pe beneficiarii programului…

- Beniamin Varcus, liderul grupului PSD din Consiliul Local Municipal arata ca primarul Gheorghe Falca aduce aradenilor de Craciun cadouri otravite, mariri de taxe si impozite. Practic, impozitele cresc cu 25% chiar daca nu este nevoie de acest lucru pentru ca exista un excedent bugetar de peste 30 de…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Indragitul pianist Teo Milea se intoarce acasa, alaturi de publicul timisorean. El va susține sambata seara, in Bastionul Theresia, un concert, pe scena Targului „Craciun la Cetate”.

- Un subiect arzator, care sta pe buzele tuturor iubitorilor de fotbal din Arad, este acela al revenirii UTA-ei acasa, mai precis pe stadionul „Motorul”. Chiar la meciul cu Chindia, suporterii l-au luat in primire pe primarul Gheorghe Falca, afisand si un banner pe care scria „Așteptam sa ne intoarcem…

- Locuinte sociale, sedii ale unor institutii, dar si un centru de afaceri. Toate acestea pot fi amenajate in unitatile militare dezafectate, de la Ramnicu Sarat, pe care Primaria le-a preluat de la Ministerul Apararii Nationale. Autoritatile infirma zvonurile potrivit carora imobilele ar urma sa aiba…

- Terenul fostei fabrici „Tricoul Rosu” a fost subiect de discutie la finalul ultimei sedinte a Consiliului Local Municipal. Beniamin Varcus si Marin Lupas au solicitat explicatii primarului Gheorghe Falca, in contextul in care negocierile purtate de Municipalitate pentru achizitionarea acestui teren…

- Aproximativ 3.500 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii, cu peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere vor participa vineri la parada militara…

- Trei aparate performante in valoare de 200.000 de lei au fost achiziționate recent din bani proveniți de la Primaria Municipiului Arad pentru Stația de Hemodializa din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad. „Am primit aparatura solicitata, constand in stație de purificare a apei…

- Lectie pentru toate bonele care isi fac meseria doar pentru bani. O femeie a fost arestata in Vietnam pentru ca s-a purtat odios cu bebelusul de doua luni de care trebuia sa aiba grija. Imagini cu puternic impact emotional.

- Aproximativ 3.500 de militari și specialiști din Ministerul Apararii Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și SRI, cu peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de aeronave, precum și militari din mai multe țari aliate sau partenere participa sambata, la Arcul de Triumf, la antrenamentul…

- In etapa a 13-a a Seriei a 5-a din Liga a 3-a, pe „Cetate”, Unirea Alba Iulia – FC Avrig Adversara “alb-negrilor”, nou-promovata a scos doua puncte externe (la Sanatatea si Reghin) si are un unic succes, acasa cu “lanterna rosie”, Viitorul Ghimbav acum trei jocuri, amfitrionii fiind favoriti incontestabili. …

- Ediția de aseara a fost spectaculoasa, iar in meniul emisiunii culinare s-au regasit rasturnarile de situație, voia buna, farfuriile excepționale și degustarea in ritm de note muzical oferita de Taraful de la Clejani.

- Cat creste pretul parcarilor din centru Primaria propune modificari la preturile parcarilor din zona I a Clujului. "Pe zona I va fi înca o crestere de tarife, anul viitor. Nu am înca o propunere de la colegii mei, aștept sa o formuleze. Deocamdata nu pot spune daca se prețul se dubleaza,…

- Beniamin Varcus a afirmat ca Gheorghe Falca a convocat ”in ultima clipa” o sedinta de indata, ”impingand in graba pe ordinea de zi” proiectul de hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini, a modelului de contract de achizitie publica pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare…

- In incercarea de a primi autorizație pentru construirea a 4 blocuri turn cu 18 nivele pe strada Smardan, compania Ropharma a prezentat primariei o serie de documente pline de date nereale Potrivit Planului Urbanstic Zonal propus de Ropharma, strada Smardan are 4 benzi, iar pe strazile mici din jur,…

- Intr-un spirit total nedemocratic, acesta a convocat in ultima clipa o sedinta de indata, impingand in graba pe ordinea de zi proiectul de hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini, a modelului de contract de achizitie publica pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare menajera…

- Consilierii municipali ai PSRM au adus noi acuzatii luni, 30 octombrie, la adresa liberalilor. De aceasta data, socialistii afirma ca fostul sef al Directiei Generale Transport Public si Cai de Comunicatie a Primariei municipiului Chisinau, Igor Gamretchi, si-ar construi o casa de elita din bani publici…