- Arheologi egipteni au descoperit la sud de Cairo opt sarcofage din Antichitate care contin fiecare o mumie, a anuntat miercuri Ministerul Antichitatilor din aceasta tara, citat de DPA. Cele opt sarcofage din calcar au fost gasite in zona de sud-est a piramidei faraonului Amenemhat al II-lea din necropola…

- Tribunalul Uniunii Europene (UE) a confirmat decizia Consiliului UE cu privire la inghetarea activelor membrilor familiei fostului presedinte egiptean Hosni Mubarak, care a demisionat acum sapte ani pe fondul unor proteste fata de regimul sau, calificat drept dictatorial.

- Gravurile in piatra descoperite intr-un templu din sudul Egiptului ar putea dezvalui informatii noi despre faraonul Seti I-ul ce a initiat o serie de campanii militare in Africa de Nord si Orientul Mijlociu dupa ce si-a obtinut titlul in...

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi au discutat miercuri seara la New York despre conflictul israeliano-palestinian si despre situatia din Fasia Gaza, au anuntat cele doua parti joi, relateaza AFP preluta de news.roIn cursul intalnirii lor,…

- Arheologii egipteni au scos la iveala ruinele unei "cladiri antice imense" in orasul Mit Rahina, la sud de Cairo, a declarat marti un oficial citat de DPA preluata de Agerpres. Potrivit lui Mostafa Waziri, secretar general al Consiliului Suprem pentru Antichitati din Egipt, cladirea a facut,…

- Cei doi fii ai fostului presedinte egiptean Hosni Mubarak, indepartat de la putere in urma revolutiei din 2011, arestati sambata sub acuzatia de ”manipulare a bursei”, pot fi eliberati pe cautiune, potrivit unei surse judiciare si avocatului lor, relateaza AFP preluata de news.ro.Alaa si Gamal…

- Arheologii care drenau apa dintr-un templu aflat in Aswan, un oras din sudul Egiptului, au descoperit un sfinx din gresie ce dateaza cel mai probabil din timpul Dinastiei Ptolemeice, a anuntat duminica ministrul egiptean pentru Antichitati, citat de DPA. Sfinxul, o creatura mitologica, cu cap de om…