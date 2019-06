Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea Naționala Fitosanitara, efectueaza in aceasta perioada controale in piețe și la locul de producție (sere și solarii) dupa recoltare, in vederea prelevarii de probe de roșii de la producatorii inscriși in Programul guvernamental de sprijin…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea Naționala Fitosanitara, efectueaza in aceasta perioada controale in piețe și la locul de producție (sere și solarii) dupa recoltare, in vederea prelevarii de probe de roșii de la producatorii inscriși in Programul guvernamental de sprijin…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea Nationala Fitosanitara, efectueaza in aceasta perioada controale in piete si la locul de productie (sere si solarii) dupa recoltare, in vederea prelevarii de probe de rosii de la producatori

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea Nationala Fitosanitara, efectueaza in aceasta perioada controale in piete si la fermierii care cultiva rosii in sere si solarii, in vederea prelevarii de probe la rosiile recoltate in vederea comercializarii. E vorba de producatorii inscrisi…

- MADR comunica: roșiile romanești din Programul Tomata -sigure pentru consum Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea Naționala Fitosanitara, efectueaza in aceasta perioada controale in piețe și la locul de producție (sere și solarii) dupa recoltare, in vederea prelevarii de probe…

- Aceste rezultate demonstreaza ca producatorii agricoli respecta recomandarile inspectorilor fitosanitari, sustine ministerul. Autoritatea Nationala Fitosanitara efectueaza in aceasta perioada controale in piete si la locul de productie (sere si solarii) dupa recoltare, in vederea prelevarii de probe…

- De la iesirea pe piata a primelor tomate obtinute prin Program, inspectorii fitosanitari ai Autoritatii Nationale Fitosanitare au prelevat probe pe care le-au transmis pentru analize la cele doua laboratoare acreditate. Astfel, pana la data de 17 mai 2019 au fost prelevate 54 de probe din…

- Rosiile care provin din programul de sprijin pentru tomate, existente in prezent pe piata, sunt sigure pentru consum, iar analizele realizate pana vineri, 17 mai, de Autoritatea Nationala Fitosanitara pe esantioane de rosii romanesti din culturile participante la acest program nu au relevat depasiri…