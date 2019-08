'In urma aparitiei in spatiul public a unor informatii referitoare la faptul ca rectificarea bugetara ar influenta acordarea subventiilor agricole, pentru corecta informare a opiniei publice, MADR face urmatoarele precizari: propunerea de diminuare a bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2019 cu suma de 310,4 milioane lei, cuprinsa in proiectul de OG privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, reprezinta in fapt o reasezare a indicatorilor financiari aprobati, precum si reducerea sumelor ce au fost retinute in conformitate cu prevederile art. 21 alineatul…