Peste 23 de milioane de euro vor intra luni, 13 mai, in conturile beneficiarilor Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) care au depus, in luna aprilie, cereri de plata la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) pentru proiecte de investitii, a anuntat, vineri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).



"MADR informeaza ca beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala, care au incheiat contracte de finantare cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si care au depus cererile de plata in luna aprilie 2019, vor primi in conturile bancare…