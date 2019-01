Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat joi ca nu are in vedere plafonarea preturilor la alimentele de baza, desi au aparut astfel de informatii in presa, si a adaugat ca este important ca institutiile abilitate sa puna in aplicare prevederile legale pentru verificarea produselor de pe piata,…

- Comuniștii, franzela și cartela, așa descrie oana Constantin, secretar general adjunct al PMP masurile Ministerul Agriculturii privind plafonarea prețurilor la alimentele de baza."Ministerul Agriculturii anunța plafonarea prețurilor la alimentele de baza, intr-o lupta comunista cu prețurile…

