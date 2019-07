Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii face verificari in pietele agroalimentare. Fructele, legumele autohtone sunt supuse periodic testelor pentru depistarea reziduurilor de pesticide. Pentru a nu se crea confuzii printre consumatori, in vederea identificarii producatorilor autohtoni si a pepenilor romanesti, se…

- Ministerul Agriculturii garanteaza: legumele și fructele autohtone din piețe nu au pesticide! In aceasta perioada, piețele agroalimentare din Romania ofera consumatorilor o abundența de legume și fructe de sezon din producția autohtona. Sunt expuse in toate piețele legume din majoritatea speciilor:…

- Autoritatea Naționala Fitosanitara a prelevat pana in prezent un numar de 385 probe din legume și fructe autohtone atat din culturi cat și din rețelele comerciale (piețe agroalimentare). Au fost finalizate analizele de laborator pentru un numar de 307 de probe, fara a se inregistra depașiri ale reziduurilor…

- In aceasta perioada, piețele agroalimentare din Romania ofera consumatorilor o abundența de legume și fructe de sezon din producția autohtona. Sunt expuse in toate piețele legume din majoritatea speciilor: tomate, ardei, vinete, cartofi, varza, conopida, fasole pastai, mazare, verdețuri și fructe de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii privind aprobarea OUG 85/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 23/2008 referitoare la pescuit si acvacultura. In sesizarea transmisa presedintelui CCR, Valer Dorneanu,…

- Autoritatea Național Fitosanitara a efectuat in perioada martie-mai 2019 un numar de 2.743 controale la depozite de produse de protecție a plantelor (167), fitofarmacii (988), utilizatori (317), prestatori de servicii cu produse de protecție a plantelor (319) și producatori agricoli (952) și au fost…

- 2743 controale la nivel național in perioada martie - mai Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin direcțiile și serviciile sale de specialitate, urmarește in permanența modul in care sunt aplicate reglementarile și prevederile referitoare la protejarea siguranței consumatorilor de produse…