- In vederea finalizarii Planul Național Strategic pentru perioada 2021-2027, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale - Direcția Generala Dezvoltare Rurala – Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurala adreseaza tuturor actorilor interesați rugamintea de a completa “Chestionarul…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea Nationala Fitosanitara, efectueaza in aceasta perioada controale in piete si la fermierii care cultiva rosii in sere si solarii, in vederea prelevarii de probe la rosiile recoltate in vederea comercializarii. E vorba de producatorii inscrisi…

- Noi sesiuni de depunere proiecte deschise prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea de Management a Programului Național de Dezvoltare Rurala, a deschis in trimestrul I al anului 2019 noi sesiuni de primire de proiecte prin…

- Valoarea sprijinul financiar pentru Programul national apicol pentru perioada 2017-2019 va fi de 33,4 milioane de lei, din care 16,7 milioane de lei reprezinta contributia Uniunii Europene, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. "In sedinta din 3 aprilie 2019, Guvernul a aprobat modificarea…