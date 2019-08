Stiri pe aceeasi tema

- Se urmarește, in special, ca toate cantitațile expuse spre vanzare sa aiba elementele obligatorii din sistemul de etichetare Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) informeaza ca producatorii autohtoni prezenți in toate piețele agroalimentare ofera in aceasta perioada legume și fructe proaspete,…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a anuntat marti ca va continua verificarile in toate pietele agroalimentare din Bucuresti si din tara, in pietele si depozitele en-gros, precum si in hipermarket-uri, iar pana in prezent a dat amenzi in valoare de 103.000 lei si cu un numar de…

- Ministerul Agriculturii face verificari in pietele agroalimentare. Fructele, legumele autohtone sunt supuse periodic testelor pentru depistarea reziduurilor de pesticide. Pentru a nu se crea confuzii printre consumatori, in vederea identificarii producatorilor autohtoni si a pepenilor romanesti, se…

- In aceasta perioada, piețele agroalimentare din Romania ofera consumatorilor o abundența de legume și fructe de sezon din producția autohtona. Sunt expuse in toate piețele legume din majoritatea speciilor: tomate, ardei, vinete, cartofi, varza, conopida, fasole pastai, mazare, verdețuri și fructe de…

- Ministerul Agriculturii garanteaza: legumele și fructele autohtone din piețe nu au pesticide! In aceasta perioada, piețele agroalimentare din Romania ofera consumatorilor o abundența de legume și fructe de sezon din producția autohtona. Sunt expuse in toate piețele legume din majoritatea speciilor:…

- Autoritatea Nationala Fitosanitara a prelevat, pana in prezent, 385 probe din legume si fructe autohtone atat din culturi, cat si din retelele comerciale din Romania, iar in cazul a 307 de probe ale caror analize au fost finalizate nu s-au inregistrat depasiri ale reziduurilor de pesticide peste limita…

- In vederea finalizarii Planul Național Strategic pentru perioada 2021-2027, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale - Direcția Generala Dezvoltare Rurala – Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurala adreseaza tuturor actorilor interesați rugamintea de a completa “Chestionarul…

- Rosiile romanesti existente in prezent pe piata sunt sigure pentru consum, iar analizele realizate pe probe luate de la producatorii inscrisi in programul de sprijin pentru tomate nu au relevat depasiri ale limitelor maxime admise privind reziduurile de pesticide, informeaza vineri Ministerul Agriculturii…