Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii analizeaza adoptarea unor masuri care sa duca la limitarea creșterii prețului la produsele de baza, potrivit unui document oficial prezentat de G4Media.Citeste si Ancheta controversata in Turcia: Doi actori celebri, audiați pentru declarații amenințatoare la adresa…

- Ministerul Energiei sustine, oficial, plafonarea preturilor la gaze pentru urmatorii trei ani. Decizia afecteaza semnificativ Romgaz, unul dintre cei doi mari producatori de gaze, ... The post Ministerul Energiei sustine, oficial, plafonarea preturilor la gaze pentru urmatorii trei ani appeared first…

- Ministerul Energiei a transmis presei un comunicat care pare a fi mai degraba scris de Ministerul Protecției Sociale. Practic, Ministerul Energiei este de acord cu reducerea și plafonarea prețului la gaze naturale, masuri care ar afecta in mod dramatic companiile energetice și care ar avea efecte puternic…

- Ministerul Agriculturii condus de Petre Daea a trimis in Guvern, pentru avizare interministeriala, un proiect privind „Legea laptelui”. Actul normativ prevede conținutul minim obligatoriu de grasime pentru diferitele tipuri de lapte, precum și interzicerea comercializarii produselor lactate cu adaos…

- Interventia statului pe piata carburantilor pentru a plafona preturile va avea efecte negative pe termen lung, întrucât companiile îsi vor reduce semnificativ planurile de investitii, a declarat, vineri, Alexey Golovin, vicepresedinte al KMGI

- Programul de sprijin pentru tomate, derulat de Ministerul Agriculturii, a crescut "de la simplu la dublu" in cei doi ani de la lansare. Daca in primul an a atras 8.000 de producatori, in acest an a ajuns la 16.000, a anuntat ministrul...

- "Este la ora actuala o veste buna, o veste buna pentru ca mi-au dat telefon cei de la Bihor, ca la Olosig, comuna Olosig, satul Olosig si la Crietur, acum se repopuleaza gospodariile care au fost afectate, contaminate cu acest virus, s-a trecut la etapa a doua: repopulare cu porci santinela. Am discutat…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca joi va merge la Comisia Europeana pentru a discuta concret despre despagubirile pentru pesta pesta porcina africana, astfel incat sa fie adusi banii la bugetul de stat, informeaza AGERPRES . “Am fost ieri (luni n.r) la Consiliul de ministri la Viena.…