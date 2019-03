Ministerul Agriculturii aloca 30 milioane lei pentru Programul de stimulare a angajarii tinerilor in agricultura, acvacultura si industrie alimentara

Stiri pe aceeasi tema

- Prin Legea nr. 336/2018 a fost adoptat Programul pentru stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura si industria alimentara. Scopul acestui Program il constituie crearea de noi locuri de munca, reprezentand un instrument activ in vederea atragerii tinerilor catre munca in…

- Romania, campioana fondurilor europene pentru agricultura Guvernarea PSD-ALDE a transformat Romania in campioana fondurilor europene pentru agricultura și dezvoltare rurala. Am reusit sa atragem 7,553 miliarde euro, de doua ori mai mult decat se incasase intre 2007 si 2016. Banii au fost folositi…

- Substituirea produselor obtinute din lapte cu grasimi hidrogenate si dezinformarea consumatorilor au atras amenzi in valoare de 1,274 milioane de lei si sanctiuni cu avertisment in 35 cazuri, in urma controalelor efectuate in acest an la 520 de unitati alimentare (patiserii, laboratoare cofetarie/patiserie,…

- In Monitorul Oficial nr. 1107 din 28 decembrie 2018 a fost publicat Decretul nr. 1.275 pentru promulgarea Legii nr. 336 privind aprobarea programului pentru stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura și industria alimentara. Actul normativ a primit votul final al Parlamentului…

- La sfarșitul anului trecut, a intrat in vigoare legea privind aprobarea Programului pentru stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura și industria alimentara. Este vorba despre Legea nr. 336/2018. In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a a acestei legi, Ministerul…

- MADR participa la „Saptamana verde” de la Berlin In perioada 18-27 ianuarie 2019, se desfașoara la Berlin, Germania, expoziția „Saptamana Verde 2019” (Grune Woche). Anual, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) participa la aceasta expoziție cu un stand de informare privind politicile…

- Apel de selecție, masura 6/2A – Soluții inovative pentru o agricultura/industrie alimentara competitiva The post Apel de selecție, masura 6/2A – Soluții inovative pentru o agricultura/industrie alimentara competitiva appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale au anunțat ca programul de susținere a cultivatorilor de tomate in spațiile protejate va continua și in anul 2019, cand alocarea financiara va fi de 233,19 milioane de lei, adica 50 milioane. Astfel, valoarea sprijinului financiar de ajutor…