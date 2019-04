Stiri pe aceeasi tema

- Pretul oualor la producatori, conform Observatorului Preturilor UE, a scazut fata de decembrie 2018 cu 15%, iar in prezent un ou se vinde la poarta fermei la "un pret de faliment", in medie, cu 28 de bani bucata, sustine presedintele Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR), Ilie Van, relateaza…

- Referitor la apariția in spațiul public a unor informații cu privire la scumpirea carnii de porc și a celei de pasare, pentru corecta informare a opiniei publice, MADR face urmatoarele precizari: Prețul carnii de pasare și oua: In conformitate cu documentele emise de Uniunea Crescatorilor de Pasari…

- Pretul oualor la producatori, conform Observatorului Preturilor UE, a scazut fata de decembrie 2018 cu 15%, iar in prezent un ou se vinde la poarta fermei la "un pret de faliment", in medie, cu 28 de bani bucata, sustine presedintele Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR), Ilie Van.…

- Pretul oualor la producatori, conform Observatorului Preturilor UE, a scazut fata de decembrie 2018 cu 15%, iar in prezent un ou se vinde la poarta fermei la "un pret de faliment", in medie, cu 28 de bani bucata, sustine presedintele Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR), Ilie Van. "Pretul…

- Pretul oualor la producatori, conform Observatorului Preturilor UE, a scazut fata de decembrie 2018 cu 15%, iar in prezent un ou se vinde la poarta fermei la "un pret de faliment", in medie, cu 28 de bani bucata, sustine presedintele Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR), Ilie Van. "Pretul…

- "Ordinul MADR nr.224/2019 nu restricționeaza sub nicio forma creșterea porcilor in gospodariile populației, ci reglementeaza din punct de vedere tehnic dimensiunile exploatațiilor in vederea inregistrarii tuturor efectivelor de porcine, urmarind totodata mișcarea animalelor pentru a se asigura trasabilitatea",…

- CHIȘINAU, 14 mart – Sputnik, Daria Cernega. Recolta de struguri din 2018 a batut recordul pe ultimii zece ani. Însa nu doar din acest motiv podgorenii așa și nu au reușit sa-și vânda pâna în luna martie rezervele de struguri din anul precedent. În sezonul trecut…

- Aproape jumatate din cofetariile sau patiseriile din Romania folosesc grasimi hidrogenate in locul produselor din lapte și dezinformeaza consumatorii cu privire la compoziția produselor, a constatat ANPC in urma unor controale. Sanctiuni contraventionale in valoare de 661.219 lei au fost aplicate de…