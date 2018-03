Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) va achizitiona anul acesta, prin licitatie publica, autospeciale in valoare de peste 100 de milioane lei pentru structurile sale, informeaza un comunicat al institutiei, transmis duminica AGERPRES. Potrivit sursei citate, MAI a inceput procedura de achizitie…

- Ministerul Afacerilor Interne a inceput procedura pentru achizitia de autospeciale pentru structurile sale, la data de 16 martie a.c., fiind publicat in SEAP anuntul cu privire la organizarea unei licitatii publice pentru incheierea unui acord cadru de furnizare de autovehicule cu dotari specifice,…

- Opt sindicate din Politie au incheiat un protocol de colaborare, obiectivul fiind crearea unui cadru juridic pentru solutionarea revendicarilor comune printr-un protest de amploare ce va avea loc pe 24 martie. Pe 22 si 23 martie, dar si in intervalul 26-30 martie vor fi pichete la sediul MAI, potrivit…

- Șapte barbați, locuitori ai municipiului Chișinau, cu varsta cuprinsa intre 18 și, respectiv, 40 de ani, au fost reținuți de ofițerii de poliție și Antidrog, fiind suspectați de comercializarea drogurilor de tip marijuana hidroponica pe intreg teritoriul țarii.

- Politistii rutieri din judetul Alba au verificat 183 de autovehicule destinate transportului public de persoane si 291 autovehicule de transport marfa, iar pentru abateri constatate au aplicat 103 amenzi, in valoare de 28.960 lei. Activitatea de control s-a desfasurat, pe parcursul a 7 zile, conform…

- Tragerile Speciale Loto ale Primaverii, pe 4 martie. Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto ale Primaverii, duminica, 4 martie, pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40. Vor fi doua trageri, una principala și alta suplimentara, iar pentru cea de-a doua tragere Loteria Romana…

- Maramures: Trei infractiuni de contrabanda constatate si amenzi in valoare de 18 000 de lei aplicate de politistii de investigare a criminalitatii economice Ieri, 28 februarie, ofiterii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures au continuat…

- La mai bine de doua saptamani dupa ce au furat dintr-un autoturism parcat in Timisoara, politistii de investigatii criminale au reusit sa-i prinda pe faptasi. Este vorba de doi tineri, de 21 si 23 de ani, care au spart o masina parcata pe strada Simion Barnutiu, de unde au furat bunuri in valoare de…

- La data de 28 februarie 2018, Politia Orasului Baia de Aries a organizat, pe DN 74, 74 A si 75, o actiune ce a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere si depistarea soferilor ce pun in pericol siguranta traficului, conducand sub influenta bauturilor alcoolice. La actiune, alaturi de politistii…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca in anul 2017 salariile politistilor au crescut cu 10%, precizand ca anul trecut au iesit din sistem 8.213 de angajati. "In anul 2017, potrivit masurilor fiscal-bugetare adoptate, salariile politistilor…

- O noua lege, care prevede ca actualul program național Rabla sa fie inlocuit cu vouchere pentru panouri solare sau centrale termice, a fost inițiata la Senat de mai mulți parlamentari liberali. Actul normativ este argumentat de faptul ca programul Rabla nu a avut efectele scontate inițial, ci a incurajat…

- O tânara de 26 de ani din Marea Britanie a fost retinuta de Politie dupa ce a lasat un biletel în parbrizul unei ambulante parcate chiar în fata locuintei sale din orasul Stoke on Trent.

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) precizeaza luni, 19 februarie, ca posturile de politie comunale nu au avut niciodata program non-stop, indiferent de numarul de angajati pe care Politia Romana i-a avut la dispozitie de-a lungul timpului si mentioneaza ca activitatea de politie nu se intrerupe dupa…

- "Ministrul afacerilor interne a solicitat procurorului sef DNA revocarea detasarii din functie a celor doi politisti care apar in inregistrarile care privesc activitatea DNA – Serviciul Teritorial Prahova. Este vorba de comisarul sef de politie Iordache Mihai si comisarul sef de politie Florea Gabriela",…

- Ministerul Afacerilor Interne a solicitat procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, revocarea detasarii din functie a celor doi politisti care apar in inregistrarile facute publice de fostul deputat Vlad Cosma. Este vorba despre comisarul sef de politie Iordache Mihai si comisarul sef de politie Florea…

- Loteria Romana a suplimentat fondurile pentru tragerea din 15 februarie. Joi, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 11 februarie, s-au inregistrat 28.095 de caștiguri in valoare totala de 11.248.929,99…

- Detinutii din izolatoarele din tara vor fi transportati de acum inainte in conditii mai bune. 10 masini performante, reutilate dupa standardele europene, au fost repartizate Inspectoratelor teritoriale de politie.

- Dan a declarat, intr-o emisiune la postul de televiziune Romania TV, ca mesajul transmis in spatiul public este "iresponsabil" si a aparut "din dorinta de manipulare". Mesaj iresponsabil "Este un mesaj iresponsabil, pentru ca Politia trebuie sa ramana o institutie serioasa, o institutie…

- Ministerul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a infirmat, duminica, informatiile publice potrivit carora politistii ar urma sa lucreze doar opt ore pe zi, in intervalul 8,00- 16,00. Dan a declarat, intr-o emisiune la postul de televiziune Romania TV, ca mesajul transmis in spatiul public…

- Conducerea Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna a declarat, joi, ca Ministerul Afacerilor Interne a alocat anul trecut 7,5 milioane de lei pentru continuarea lucrarilor la viitorul sediu al institutiei din municipiul Sfantu Gheorghe, a carui constructie a inceput in urma cu aproape zece…

- Seful Serviciului Comunicatii si Informatica de la Inspectoratul Judetean de Politie din Brasov, comisarul sef Ion-Cristin Gojnea, a fost implicat in accidentul de joi seara la Brasov, in urma caruia sase persoane, intre care doi copii, au ajuns la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un numar de sase masini au fost avariate intr-un carambol provocat de o soferita care nu a acordat prioritate pe una dintre arterele din municipiul Galati, se arata intr-un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, o femeie de 52 ani, din Galati,…

- Un numar de sase masini au fost avariate intr un carambol provocat de o soferita care nu a acordat prioritate pe una dintre arterele din municipiul Galati, se arata intr un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati citat de Agerpres.ro. Potrivit sursei citate, o femeie…

- Cinci masini au intrat una in alta, cel mai probabil din cauza unui camion care stationa, fiind defect. In incident au fost implicate trei autoturisme si doua camioane. Accidentul a avut loc pe fondul conditiilor meteo nefavorabile, in zona fiind ceata. La fata locului a ajuns un echipaj de la Politie…

- Parintii isi infofolesc copiii pentru a-i ajuta sa faca fata intemperiilor naturii, insa combinatia dintre o haina groasa si un scaun de masina se poate dovedi o una cu adevarat periculoasa. Citeste si Cum sa treci cu bine peste iarna care tocmai s-a asternut afara. Sfaturi utile de la Politie…

- Politistii au aplicat, in ultimele 24 de ore, peste 6.200 de amenzi in valoare de aproape doua milioane de lei, fiind constatate aproximativ 700 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 375 de permise de conducere si au fost retrase 143 de certificate de inmatriculare, conform Politiei Romane.…

- 2018 ar putea intra in istoria Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina ca fiind anul cu trei sesiuni de admitere, asta și in funcție de decizia pe care o va lua Ministerul Afacerilor Interne. "Deocamdata, este cert ca vom avea examen de admitere in luna iulie, cand vor fi scoase la concurs…

- Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, ar putea achizitiona, prin Programul „Rabla Plus”, autoturisme ecologice noi la o contravaloare in lei de maximum 35.000 de euro (fara TVA) pentru fiecare masina, suma aproape dubla fata de suma stabilita in prezent, reiese dintr-un…

- Jantele auto din aliaj au capacitatea de a schimba total aspectul unei mașini. Ele ofera nu numai un aspect estetic de invidiat, ci și funcționarea in condiții sigure a autoturismului. Destinate oricarui model, jantele sunt un element de nelipsit din structura unei mașini. Salajenii ințeleg acest aspect…

- Accident teribil in apropiere de Praga, din cauza condițiilor meteorologice. Peste 30 de vehicule au fost implicate intr-un carambol, pe autostrada care leaga Praga și Brno. Un roman care se afla in apropiere de filmat amploarea dezastrului. Mai multe camioane și vehicule au fost implicate in accidentul…

- Seful Politiei Capitalei Dragos Nicu si adjunctul sau Marius Voicu vor reveni pe functiile de baza ocupate in urma castigarii concursurilor, respectiv functii de adjunct in cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPBM), informeaza Ministerul Afacerilor Interne (MAI)....

- Carmen Dan, omul de la care a pornit criza din Guvernul Tudose, a iesit învingatoare de la ședința Comitetului executiv al PSD! ,,Eu am facut ce trebuia sa fac&", a declarat aceasta, dupa ce s-a stabilit ca nu va pierde fotoliul de la Ministerul Afacerilor Interne.

- Ministerul roman al Apararii a semnat cu firma Iveco un contract pentru achizitionarea a 173 de vehicule militare, a anuntat joi compania italiana. Compania Iveco Defence Vehicles a anuntat joi semnarea in decembrie 2017 a doua contracte pentru vanzarea de vehicule militare logistice,…

- Ai avut o idee (care a parut, poate) geniala, ai lansat o companie si ai creat un produs. Si cum este in cazul fiecarui parinte care isi adora copilul, esti convins ca produsul sau serviciul pe care tu il aduci pe piata este absolut revolutionar, iar clientii vor da navala sa-l cumpere. Lucrurile…

- Azi se da startul sesiunii din ianuarie a concursului de admitere organizat de Ministerul Afacerilor Interne pentru scolile de politie. Candidatii, care se bat pe 2.800 de locuri pentru a deveni agenti...

- Toate examenele de la Academia de Politie si din scolile de agenti, unde evaluarea psihologica este eliminatorie, pot fi acum contestate, dupa ce ministrul de resort, Carmen Dan, a declarat ca centrul de testari nu are autorizatie, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului…

- Toate examenele de la Academia de Politie si din scolile de agenti, unde evaluarea psihologica este eliminatorie, pot fi acum contestate, dupa ce ministrul de resort, Carmen Dan, a declarat ca centrul de testari nu are autorizatie, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Dumitru Coarna, presedintele…

- Datele exacte aferente inmatricularilor de noi vehicule pentru anul 2017 nu sunt inca disponibile, insa este cert ca anul trecut au intrat in circulație circa 140.000 – 150.000 de autoturisme și vehicule comerciale. Pentru anul abia inceput, prognozele se afla sub semnul incertitudinii, piața fiind…

- Anul 2018 incepe cu vești bune pentru o mare parte a angajaților din Poliție. Peste 28.000 de politisti vor avea salarii mai mari incepand din 1 februarie. Dintre aceștia, la nivelul județului Salaj, peste 300 de cadre vor beneficia de majorari ale venitului lunar. Principala sursa de majorare o va…

- Angajari in poliție in anul 2018, din sursa externa. MAI face peste 6000 de angajari in acest an. Ministerul Afacerilor Interne va organiza concursuri pentru ocuparea posturilor, pentru a compensa deficitul de cadre in acest sector. Carmen Dan, Ministrul Afacerilor Interne, a facut, sambata, un anunț…

- Reportul la Loto 6/49 din 4 ianuarie 2018. Duminica, 7 ianuarie, vor avea loc noi trageri loto, dupa ce la tragerile loto de joi, 4 ianuarie, s-au inregistrat 17.193 de caștiguri in valoare totala de peste 573.400 de lei. Iata rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 4 ianuarie 2018. Care sunt numerele…

- Fotocredit: Volkswagen Volkswagen a produs in 2017 peste șase milioane de vehicule, valoare ce marcheaza stabilirea unui nou record pentru compania germana. Vandute la nivel global sau targetate spre piețe specifice, modelele Golf, Polo, Passat, Jetta și Santana au fost "vedetele" anului ce tocmai…

- Acordul privind S-400, in valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari, a provocat ingrijorare in Occident deoarece Turcia este membru al NATO si sistemul nu poate fi integrat in arhitectura militara a Aliantei atlantice. Nu au fost disponibile alte detalii despre acord si nici oficiali nu au fost…

- Un accident de circulație a avut loc, marți la pranz, pe autostrada Deva-Sibiu, in zona localitații Aciliu, trei mașini fiind implicate. Din primele informații oferite de reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu, se pare ca o mașina a lovit din spate o alta mașina, aceasta fiind…

- Potrivit unui comunicat al IGPR, in Ajunul Craciunului, mii de politisti au fost la datorie pentru siguranta comunitatii, intervenind la aproape 6.500 de evenimente. Peste 1.500 de infractiuni au fost constatate si au fost aplicate aproape 9.000 de amenzi pentru ilegalitatile depistate in urma actiunilor,…

- Politistii au acționat pentru verificarea legalitații activitații de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi.

- Contractul de achizitie, transport si montaj realizare a parapetelor rutiere din beton sase loturi , in valoare estimata de 416.965.000 de lei, a fost scos la licitatie de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA. Locul principal de livrare a parapetelor drumurile aflate…

- Politistii braileni au identificat un grup format din sase minori, care din teribilism a distrus cauciucurile la zeci de masini. Zece plangeri penale fusesera depuse la Politie, ele fiind inregistrate initial drept distrugeri cu autor necunoscut.

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, surprins in timp ce depașea pe linia de tramvai o coloana de mașini aflata la semafor a fost reclamat la Poliție de un timișorean. Barbatul care l-a vazut pe edilul Timișoarei depașind pe linia de tramvai a depus plangere și cere ca Robu sa fie sancționat. Cel care…

- Protest al sindicaliștilor din poliție și penitenciare, pe 20 decembrie. Reacția MAI Protest al sindicaliștilor din poliție și penitenciare, pe 20 decembrie. Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate…