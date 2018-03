Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) beneficiaza de decontarea concediului de odihna, in limita sumei de 1.450 de lei, informeaza un comunicat al MAI transmis AGERPRES. MAI arata ca in acest an politistilor, militarilor si personalului civil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne li se…

- Sporurile salariale pentru angajatii din sistemul medical În sedinta de guvern de mâine va fi aprobat regulamentul sporurilor salariale pentru angajatii din sistemul medical. Anuntul a fost facut astazi de ministrul sanatatii, Sorina Pintea, care a dat si câteva explicatii…

- Angajatii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au actionat, in ultimele 24 de ore, in sprijinul populatiei din 76 de localitati, din 23 judete unde au fost inregistrate efecte ale fenomenelor meteo severe, peste 230 de persoane, care au ramas blocate cu autoturismele pe drumurile inzapezite, fiind…

- MAI organizeaza licitație pentru reinnoirea parcului auto, urmand sa achizitioneze autovehicule, intre care masini de politie, de interventie si de patrulare, autobuze, motociclete si autoutilitare, valoarea totala a investitiei fiind de peste 100 de milioane de lei. Ministerul Afacerilor Interne a…

- MAI a demarat procedura de licitatie pentru achizitia mai multor autovehicule, intre care masini de politie, de interventie si de patrulare, autobuze, motociclete si autoutilitare, valoarea totala a investitiei fiind de peste 100 de milioane de lei. „Ministerul Afacerilor Interne a inceput…

- Parlamentarii vor pensii speciale pentru primari . Mai multi senatori si deputati de la PSD, PNL, PMP si UDMR au depus o initiativa legislativa la Camera Deputatilor prin care propun acordarea unei indemnizatii pentru limita de varsta primarilor, viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de…

- Ministerul Apelor si Padurilor, Ministerul Mediului, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Administrația Naționala Apele Romane, Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, S.C. Hidroelectrica S.A., Administrațiile Bazinale de Apa: Somes-Tisa, Mures, Banat, Jiu, Olt, Arges-Vedea, Buzau-Ialomita,…

- In cadrul demersurilor derulate in comun de Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, și Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generala de Pașapoarte, pentru eficientizarea procesului de eliberare a pașapoartelor, incepand de miercuri, 7 martie a.c., cu sprijinul Companiei…

- Minorii internati la Centru Educativ de la Buzias au participat luni la o serie de activitati prezentate de catre ofiteri din cadrul ISU Timis. Actiunea desfasurata chiar in incinta centrului a avut loc in baza protocolului incheiat de catre cele doua ministere, Ministerul Justitiei si Ministerul Afacerilor…

- Dupa ce, in ianuarie, consilierii barladeni au aprobat alocarea sumei de 10.050 de lei pentru premierea a 44 de elevi laureați la competițiile de arte marțiale desfașurate in 2017, astazi urmeaza sa dezbata o inițiativa privind alocarea sumei de 5.300 de lei pentru rasplatirea altor 22 de sportivi.…

- Companiile din mediul privat mai pot apela la varianta acordarii de bonusuri, in loc de marire salariala, pana la data de 31 martie 2018, iar ulterior acesti angajatori trebuie sa inregistreze in Revisal contractele cu actele aditionale care sa prevada noul brut, a declarat, luni, ministrul Muncii,…

- Bugetarii au dreptul la cate un voucher de vacanța anul acesta, insa pentru o serie de angajați cu statut special din instituțiile de aparare și securitate naționala și pentru personalul din Serviciul Roman de Informații (SRI) se va face decontarea serviciilor turistice, potrivit unui proiect normativ…

- Despre respect, despre atitudine si mai ales despre consecintele unui comportament violent, cu elevii Scolii din Arduzel: politistii continua si in semestrul al – II-lea activitatile preventive in unitatile de invatamant de pe raza judetului. Azi, 21 februarie, politistii Compartimentului de Analiza…

- Actiunea a fost concomitent cu misiunea de audit financiar a Curti de Conturi. Potrivit Raportului citat au fost constatate mai multe abateri, scrie ziare.com. - cuprinderea in Contractul de asociere a unor clauze abuzive, in defavoarea CS Dinamo: perioada contractului este nedeterminata,…

- Bonusuri ilegale in valoare de 237.000 de lei si servicii juridice pe baza unui contract in cuantum de 579.000 de lei, dar al carui obiect s-a suprapus cu atributiile Directiei Juridice si Reglementari, sunt doar cateva dintre neregulile constatate la Compania Nationala Posta Romana (CNPR) de Curtea…

- Mii de angajati din educatie sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical, potrivit calculelor facute de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, angajatii din educatie aflati in concediu medical…

- Sute de feroviari din intreaga tara protesteaza vineri, 16 februarie, in fata Ministerului Transporturilor, acestia fiind nemultumiti de subfinantarea sistemului public de transport feroviar, precum si de conditiile de munca, se arata intr-un comunicat al Confederatiei Nationale Sindicale Meridian.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a solicitat, marti, procurorului sef DNA revocarea a doi politisti care apar in inregistrarile care privesc activitatea DNA Ploiesti, anunta miercuri Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

- Angajatii grupei specializate in combaterea jafurilor a IP Ciocana au retinut un individ in varsta de 29 de ani, originar din Transnistria, fiind banuit in comiterea mai multor jafuri stradale pe timp de noapte.

- Judecatorii, procurorii si ajutoarele lor (grefieri, informaticieni, soferi) care nu detin o locuinta in orasul in care lucreaza beneficiaza de decontarea chiriei sau a navetei. In plus, toti oamenii din Justitie beneficiaza de decontarea unor transporturi anuale, dar si a medicamentelor sau a unor…

- O alta prevedere a ordonanței de urgența asigura conservarea venitului net pentru angajații care lucreaza part-time, atat din sistemul public, cat și din privat. Mai exact, incepand cu luna ianuarie 2018, persoanelor care au contract individual de munca cu timp parțial li se vor reține contribuții de…

- Guvernul a luat joi, 8 februarie, o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, la inceputul sedintei de Guvern, ca va fi adoptata o OUG de corectare a Codului Fiscal, astfel ca in cazul contractelor part-time angajatul va plati impozit raportat la venit, iar restul va fi suportat de angajator. In privinta angajatilor scutiti de impozit…

- Guvernul ia masuri pentru menținerea salariilor pentru IT-isti și persoane cu dizabilitati Guvernul va aproba joi, prin OUG, o serie de masuri pentru mentinerea venitului lunar net cel putin la nivelul lunii decembrie 2017 in cazul angajatilor din IT, cercetare-dezvoltare si inovare, sezonieri, salariatii…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca Executivul va adopta astazi o serie de masuri care sa mentina salariul net cel putin la nivelul din decembrie 2017 pentru mai multe tipuri de angajati, respectiv cei scutiti de impozit si cei care lucreaza part-time, atat bugetari,…

- Ministerul Afacerilor Interne a supus miercuri dezbaterii publice proiectul Ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind regimul strainilor in Romania. Prin proiectul de act normativ se au in vedere modificarea si completarea Ordonantei…

- Daca muncești, trebuie sa platești. Și chiar sa vii cu bani de acasa pentru a achita darile la stat dupa transferul contribuțiilor la angajat. Au pațit-o angajații cu jumatate sau un sfert de norma.

- Angajatii vor primi si o plata exceptionala de 100 de euro pe luna pentru perioada ianuarie-martie. Din 2019, lucratorii vor primi o suma fixa anuala de 400 de euro. "Acordul pilot" se aplica pentru aproximativ 900.000 de angajati din sud-vestul tarii si ar urma sa fie implementat la nivel national."Muncitorii…

- Ministrul va aproba plata/ decontarea cheltuielilor cu asistenta medicala, pentru servicii medicale și de recuperare realizate in tara, inclusiv la clinici private, a polițiștilor raniți. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat in dezbatere publica un proiect ce prevede posibilitatea ca ministrul…

- Un angajat Rosal face dezvaluiri incredibile despre conditiile de la locul de munca. Cum sunt obligati sa munceasca. Teroarea s-a instalat la Rosal. Angajatii sunt obligati sa vina la munca desi nu au fost platiti. Ultimul salariu primit a fost in Ajunul Craciunului. Oamenilor le este teama…

- Bucuresti, 26 ian /Agerpres/ - Reducerea deficitului de personal din Ministerul Afacerilor Interne, eliminarea suprapunerilor de competente, responsabilizarea conducatorilor fata de activitatea personalului subordonat si implementarea unor tehnologii moderne, utilizate si de structuri similare din alte…

- Angajatii combinatului, care ar trebui sa intre in tura la ora 14,00, au venit mai devreme pentru a protesta, asa cum au facut-o si saptamana trecuta. Numarul lor creste, pentru ca din oras vin din ce in ce mai multi angajati care se opresc la poarta combinatului. Protestatarii au vuvuzele si scandeaza…

- Angajații vor restanțele salariale pe care le mai au de primit. Este vorba despre salariul integral pe luna decembrie, iar in 25 ianuarie, angajații ar trebui sa primeasca avansul pe luna in curs. Au probleme cu salariile și personalul de bord și cel TESA. Angajații cer ca pana in 24 ianuarie…

- Pe data de 10 ianuarie, Guvernul a aprobat plafoanele Ajutorului Național Tranzitoriu (ANT) pentru sectorul vegetal care se incadreaza in limita sumei de 114.634.650 euro. De acest ajutor vor beneficia toți fermierii din Romania care cultiva teren agricol și care au depus cerere la APIA. Totodata, in…

- Instanța a decis: Dosarul Colectiv, reunit cu cel al angajatilor ISU La termenul de luni din dosarul Colectiv, judecatorii Tribunalului Bucuresti au decis reunirea cauzei aflate pe rolul acestei instante cu cea a dosarului de la Tribunalul Militar, in care sunt cercetati doi angajati ai ISU, Antonina…

- In acest an, beneficiaza de deducere personala la calcularea impozitului pe salariu angajații cu venituri salariale brute mai mici de 3.600 de lei. Aceasta este acordata lunar numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza. Cuantumul denucerii este pe mai multe niveluri, in…

- In Polonia a fost inregistrat un caz de discriminare a muncitorilor ucraineni, care a scandalizat opinia publica. Și anume, administrația unei intreprinderi polone i-a obligat pe muncii veniți din Ucraina sa poarte o uniforma destinsa de cea ale muncitorilor polonezi, și anume una in culorile naționale…

- Primarul din Campulung Moldovenesc, Mihaița Negura, a anunțat, astazi, ca ministerul turismului va aloca, in urmatoarele doua saptamani, sume de bani necesare pentru decontarea ultimelor lucrari la partia de schi de pe Rarau. Mihaița Negura a declarat ca a discutat personal, timp de aproape o ora, cu…

- Angajații unui restaurant din județul Argeș au gasit o geanta în care se erau peste 16.000 de euro și au predat-o Poliției, oamenii legii reușind, dupa mai multe ore, sa gaseasca persoana care o uitase și care era în stare de șoc. Potrivit purtatorului de cuvânt al Poliției Argeș,…

- In 2018, angajații din Romania beneficiaza de 12 zile libere. Primele doua au fost pe 1 și 2 ianuarie. Cele 12 zile libere in 2018 sunt: 1 ianuarie, 2 ianuarie — Anul Nou 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Romane 8 aprilie 2018 (duminica), 9 aprilie (luni) — Pastele 1 mai — Ziua Muncii 27 mai (duminica),…

- Scutirile de impozit pentru angajații din domeniul IT, cercetare-dezvoltare, persoane cu dizabilitați și sezonieri sunt pastrate și de la 1 ianuarie 2018, data de la care contribuțiile sociale au fost trecute in sarcina salariaților, guvernul adoptand un memorandum in acest sens. Prin acesta, se declanșeaza…

- Trecerea dintre ani era sarbatorita si in regimul comunist. In centrele muncitoresti Revelionul era organizat de sindicate, iar cei care doreau sa participe erau nevoiti sa-si faca rost de bilete din timp.