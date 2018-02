Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, duminica, un cetatean roman a fost repatriat in siguranta din Republica Irak, pe ruta terestra Erbil-Istanbul-Bucuresti. Potrivit unui comunicat al MAE, reprezentantii Ambasadei Romaniei la Bagdad, ai Consulatului General al Romaniei la Istanbul si ai Biroului…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in cursul zilei de 25 februarie 2018, un cetatean roman a fost repatriat in siguranta, din Republica Irak, pe ruta terestra Erbil-Istanbul-București.Reprezentanții Ambasadei Romaniei la Bagdad, ai Consulatului General al Romaniei la Istanbul și…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc in Republica Croatia ca prognozele meteorologice locale indica pentru perioada imediat urmatoare caderi importante de precipitatii sub forma de ninsoare. Din cauza stratului de zapada existent…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaz cetenii români care se afl tranziteaz sau doresc s cltoreasc în Regatul Belgiei c personalul din transportul public de cltori din Bruxelles a anunat intrarea în grev cu întreruperea circulaiei mijloacelor de transport în comun fapt pen...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul grec de Meteorologie a declarat cod galben de vreme nefavorabila in perioada 10 – 11 februarie 2018. Sunt prognozate ploi abundente, furtuni, caderi de zapada si vanturi…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc in Republica Croatia ca prognozele meteorologice indica importante caderi de precipitatii sub forma de ninsoare. Din cauza stratului de zapada actual, sunt inregistrate intarzieri ale mijloacelor de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc in Republica Croatia ca prognozele meteorologice indica importante caderi de precipitatii sub forma de ninsoare.Din cauza stratului de zapada actual, se inregistreaza intarzieri ale mijloacelor de transport…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca un cetatean roman a fost evacuat in siguranta si adus in tara din Yemen, duminica, pe traseul Sayyoun - Amman – Bucuresti. In urma cu o luna, MAE informa ca, in cursul zilei de 31.12.2017, doi cetațeni romani au fost evacuați din Yemen pe acelasi...

- Pe tot parcursul deplasarii, romanul a fost in legatura cu Ambasada Romaniei din Regatul Hasemit al Iordaniei, iar reprezentantii misiunii diplomatice romane de la Amman au acordat permanent asistenta consulara in vederea repatrierii pe cale aeriana, prin identificarea unei modalitati optime de evacuare,…

- Un cetatean roman a fost evacuat, duminica, din Yemen, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe, precizand ca eforturile de evacuare in siguranta a cetatenilor romani aflati in Republica Yemen continua.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in cursul zilei de 4 februarie, un cetatean roman a fost evacuat, in siguranta, din Yemen pe traseul Sayyoun – Amman – București. Pe tot parcursul deplasarii, cetateanul roman s-a aflat in legatura permanenta cu ...

- Un cetatean roman a fost evacuat in siguranta din Yemen, duminica, pe traseul Sayyoun - Amman - Bucuresti, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE).Pe tot parcursul deplasarii, romanul a fost in legatura cu Ambasada Romaniei din Regatul Hasemit al Iordaniei, iar reprezentantii misiunii diplomatice…

- Un cetatean roman a fost evacuat, sambata, in siguranta, din Yemen pe traseul Sayyoun - Amman - Bucuresti, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit un comunicat al MAE transmis AGERPRES, pe tot parcursul deplasarii, cetateanul roman s-a aflat in legatura permanenta cu Ambasada…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in cursul zilei de 4 februarie 2018, un cetatean roman a fost evacuat, in siguranta, din Yemen pe traseul Sayyoun – Amman – București. Pe tot parcursul deplasarii, cetateanul roman s-a aflat in legatura permanenta cu Ambasada Romaniei din Regatul Hașemit…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in cursul zilei de astazi, un cetatean roman a fost evacuat, in siguranta, din Yemen pe traseul Sayyoun Amman Bucuresti.Pe tot parcursul deplasarii, cetateanul roman s a aflat in legatura permanenta cu Ambasada Romaniei din Regatul Hasemit al Iordaniei, care…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Suediei ca, in conformitate cu datele prezentate de Institutul Meteorologic și Hidrologic local, pentru regiunile Gavleborg și Vasternorrland a fost emis cod…

- In continuarea informațiilor privind accidentul feroviar din dimineața zilei de 25 ianuarie 2018, Ministerul Afacerilor Externe face armatoarele precizari: Consulatul General al Romaniei la Milano urmarește indeaproape evenimentele legate de incidentul feroviar din dimineața zilei de 25 ianuarie 2018.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, pe fondul inrautatirii generale a conditiilor meteo, pentru joi s-a suspendat circulatia vapoarelor din porturile Pireu, Lavrio si Rafina. MAE mai…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, pe fondul inrautatirii generale a conditiilor meteo, pentru data de 25 ianuarie 2018 s a suspendat circulatia vapoarelor din porturile Pireu, Lavrio si Rafina. Totodata,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa se deplaseze in Ucraina ca, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatatii din Ucraina, in 2018 continua sa se inregistreze noi focare de rujeola (pojar). Potrivit Centrului de Sanatate Publica al Ministerului…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa se deplaseze in Ucraina ca in 2018 continua sa se inregistreze noi focare de rujeola (pojar).

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca la Istanbul ca, in conformitate cu datele emise de Centrul local de Coordonare in cazul Dezastrelor, in perioada 17 - 19 ianuarie vor fi furtuni cu intensificari considerabile ale…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca in Grecia, controlorii de trafic aerian au anuntat declansarea unei greve, in 15 ianurie, in intervalul orar 12:00 – 15:00, precizand ca zborurile in acest interval vor suferi perturbari.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bali, Republica Indonezia, ca, in conformitate cu datele recente oferite de Ministerul pentru Energie si Resurse Minerale din Indonezia, zona de restrictie in jurul vulcanului situat…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bali, Republica Indonezia, ca, in conformitate cu datele recente oferite de Ministerul pentru Energie si Resurse Minerale din Indonezia, zona de restrictie in jurul vulcanului ...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES ca, in cursul zilei de 31 decembrie 2017, doi cetateni romani au fost evacuati in siguranta din Yemen, pe traseul Aden - Amman - Bucuresti, aceasta tara fiind afectata de conflicte armate. Pe tot…

- Politistii sunt in strada și acționeaza pentru fluidizarea și monitorizarea traficului, pentru a preintampina producerea unor evenimente grave, la intoarcerea din minivacanta de Craciun! Read More...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in zilele de 24 si 25 decembrie 2017, este anuntata o greva generala a personalului de securitate din aeroporturi. Potrivit unui comunicat de presa…

- La 31 de ani, Claudiu Keseru i-ar putea calca pe urme lui Ilie Dumitrescu daca va accepta propunerea celor de la CF Atlante de a se transfera in liga secunda din Mexic. Fox Sports noteaza ca Atlante si-a indreptat privirea spre Europa, acolo unde cauta un golgheter pentru noul an. Noul presedinte…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) pune la dispozitia cetatenilor romani care se deplaseaza in strainatate pana la finalul anului "Ghidul de calatorie pentru Sarbatorile de iarna 2017", material care contine recomandari utile in cazul calatoriilor in afara granitelor Romaniei, precum si un set de…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale Art. 50, in contextul negocierilor generate de retragerea Marii Britanii din UE. Oficialul roman a afirmat ca se are in vedere parafarea unui acord privind Brexit…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca pentru data de 14 decembrie 2017 au fost anunțate urmatoarele greve: 1. Federația Navala Panelena a anunțat declanșarea unei greve de 24 de ...

- Conducerea PSD Sibiu solicita intervenția instituțiilor de forța ale statului roman pentru a opri „manifestația agresiva” prin care, de mai bine de 24 de ore, cateva zeci de tineri picheteaza in tacere sediul organizației județene a social-democraților.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, calatoresc sau tranziteaza Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ca Institutul Britanic de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori abundente.Conditiile meteorologice vor afecta, intr-o prima etapa, regiunea…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, calatoresc sau tranziteaza Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ca Institutul Britanic de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori abundente. Condițiile meteorologice vor afecta, într-o…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca Serviciul de Protecție Civila italian a anunțat, pentru zilele de 11 și 12 decembrie, cod roșu cu pericol de inundații in regiunile Liguria și Toscana și cod portocaliu pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, luni, o atentionare de calatorie pentru Franta. Aici sunt asteptate vant puternic, ploi si furtuni in zona de sud, iar pentru Olanda si Belgia, unde au fost emise cod rosu si portocaliu de ninsori.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franța ca, in conformitate cu datele oferite de autoritațile locale, sunt așteptate furtuni puternice, ploi și vant cu viteza de pana la 120 km/h in sudul Franței și in departamentele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care calatoresc, se afla sau tranziteaza Regatul Tarilor de Jos ca Institutului National de Meteorologie olandez a emis un cod rosu de ninsori si polei pentru centrul si sudul tarii si un cod portocaliu de ninsori si vreme rea pentru zona…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, luni, o atentionare de calatorie pentru Franta, unde vor fi asteptate vant puternic, ploi si furtuni in zona de sud, iar pentru Olanda si Belgia, unde au fost emise cod rosu si portocaliu de ninsori.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie local a emis, pentru data de 10 decembrie 2017, un cod galben de atenționare pentru vant puternic, care va inregistra ...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Istanbul (Turcia) ca, in contextul anuntului presedintelui SUA de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, se preconizeaza a avea loc manifestatii publice in Istanbul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bali, Republica Indonezia, ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in prezent, aeroportul international Ngurah Rai din Denpasar Bali este deschis, iar activitatile…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reaminteste ca, incepand de vineri, 1 decembrie, romanii pot calatori in Canada fara vize, pentru sederi de maximum 6 luni in scop touristic, pe baza oricarui pasaport romanesc valabil. MAE atrage atenția că cetăţenii români care intenţionează…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reaminteste ca, incepand de vineri, 1 decembrie, romanii pot calatori in Canada fara vize, pentru sederi de maximum 6 luni in scop touristic, pe baza oricarui pasaport romanesc valabil. MAE atrage atenția că cetăţenii români care intenţionează…

- Eliminarea vizelor se refera la calatoriile in scop turistic, pentru vizitarea familiei sau a cunostintelor sau pentru interes de afaceri. ”Ministerul Afacerilor Externe saluta decizia autoritatilor canadiene de liberalizare a regimului de vize pentru cetatenii romani, decizie care incununeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reamintește, miercuri, ca incepand cu data de 1 decembrie a anului in curs cetațenii romani beneficiaza de posibilitatea de a calatori in Canada fara vize, pentru șederi de maxim șase luni in scop turistic (inclusiv pentru vizitarea familiei/ cunoștințelor sau pentru…

- De la 1 Decembrie, cetațenii români vor putea calatori în Canada fara vize, pentru șederi de maxim 6 luni în scop turistic. Masura vizeaza inclusiv vizitele pentru vizitarea familiei/cunoștințelor sau pentru prospectarea oportunitaților de afaceri, pe baza oricarui pașaport românesc…

- Incepand de vineri, 1 decembrie, ora 16:00, romanii vor putea calatori in Canada fara vize, pe baza oricarui pasaport romanesc valabil. Ministerul Afacerilor Externe reaminteste intr-un comunicat de presa remis Ziare.com ca romanii au posibilitatea de a calatori in Canada fara vize, pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca incepand de vinei 1 decembrie ora 16.00 romanii vor putea merge fara viza in Canada. Persoanele care și-au programat zboruri inainte de aceasta ora vor avea nevoie de vize. Intr-un comunicat de presa, MAE anunța ca ridicarea vizelor turistice pentru canada va…