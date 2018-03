Stiri pe aceeasi tema

- Salva de sapte rachete trase de catre rebelii houthi din Yemen asupra Arabiei Saudite ''poate constitui o crima de razboi'', a estimat luni organizatia neguvernamentala Amnesty International, relateaza AFP. ''Lansarea de atacuri fara discriminare este interzisa de catre dreptul…

- Sapte rachete balistice trase de rebelii siiti yemeniti au fost interceptate in cursul noptii de duminica spre luni in spatiul aerian al Arabiei Saudite, iar resturile au facut un mort si doi raniti, a anuntat coalitia militara condusa de Riad, scrie AFP.

- Sunt șanse ca Pamantul sa fie lovit de un asteroid pe 22 septembrie 2135, a anunțat NASA, potrivit CNN. Cu un diametru de aproximativ 500 de metri și botezat Bennu, asteroidul ar putea lovi cu forța arsenalului de rachete balistice nucleare din SUA, scrie digi24.ro.

- Guvernul condamna cu fermitate atentatul terorist din localitatea Trebes, din sudul Frantei, si isi exprima intreaga "compasiune si solidaritate" cu poporul francez. "Guvernul Romaniei condamna cu fermitate atentatul terorist din localitatea Trebes, din sudul Frantei. Romania este alaturi de Franta…

- Guvernul Romaniei condamna, intr-un mesaj postat pe pagina oficiala de Facebook, atentatul terorist din localitatea Trebes din sudul Frantei si transmite ”intreaga compasiune si solidaritate” cu poporul francez si familiile victimelor. Potrivit unui bilant oficial provizoriu cel putin doua persoane…

- In luna august a anului trecut, un atac cibernetic ar fi putut declanșa un șir de evenimente catastrofale, schimband, in adevaratul sens al cuvantului, lumea in care traim intr-una marcata de astfel de dezastre. Acum aproape un an, un atac asupra unei uzine petrochimice din Arabia Saudita avea sa dea…

- Departamentul american de Stat a dat unda verde unui plan al Qatarului, in valoare de 197 milioane de dolari, vizand intarirea capacitatilor tehnologice si logistice ale centrului de operatiuni al fortelor sale aeriene. Aceasta vanzare va veni in sprijinul politicii externe si securitatii…

- Arabia Saudita si Egipt au incheiat un acord pentru a crea un fond comun de zece miliarde de dolari, menit sa finanteze dezvoltarea unui mega-oras in sudul Egiptului, in peninsula Sinai. Deal-ul a fost anuntat duminica, dupa ce Printul Coroanei Mohammed bin Salman s-a intalnit cu presedintele…

- Iranul considera ca tarile care vand arme Arabiei Saudite trebuie "sa fie trase la raspundere" pentru "crimele de razboi" comise in Yemen, i-a declarat duminica presedintele iranian, Hassan Rohani, omologului sau francez, Emmanuel Macron, relateaza AFP. Arabia Saudita, in fruntea unei…

- "PNL depune astazi motiunea simpla pe educatie ("Educati Romania, nu o pesedizati!"-n.r.), semnal clar ca lista ministrilor care dauneaza Romaniei si care trebuie sa plece din cabinet trebuie completata cu Valentin Popa, ministrul care inchide scoli in anul Centenarului marii Uniri, abandoneaza copii…

- Potrivit MApN, in prezenta secretarului de stat Mircea Dusa si a sefului Statului Major al Apararii, general Nicolae Ciuca, la sediul Ministerului Apararii Nationale a fost finalizata, luni, procedura legala de achizitie a primelor trei sisteme de rachete HIMARS, prin semnarea scrisorii de oferta…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) "condamna ferm" orice actiune impotriva unor scoli cu predare in limba romana din Ucraina, in contextul informatiilor prezentate de Serviciul de Securitate din aceasta tara privind tentative de incendiere a unor astfel de unitati de invatamant.

- Dupa ce-a caștigat de doua ori titlul de campion cu echipa olimpica a celor de la Al Hilal, Ciprian Panait a decis sa ramana in Arabia Saudita și la inceputul lunii februarie a semnat un contract cu Al Batin, in prima liga din Arabia Saudita. ...

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP) isi exprima regretul intr-un comunicat de presa fata de incidentele din Ragusa in care sunt implicati conationali din teritoriu si subliniaza ca lucreaza impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe la un centru dedicat romanilor din Sicilia.

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP) isi exprima regretul fata de incidentele violente din Ragusa in care sunt implicati membri ai comunitatii romanesti din teritoriu si anunta ca, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, a initiat demersurile necesare sprijinirii acestora. …

- Senatul a adoptat luni, in calitate de prima Camera sesizata, in unanimitate (105 voturi pentru), in prezenta ministrului Apararii, Mihai Fifor, proiectul de lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie…

- Arabia Saudita a anunțat, luni, ca renunța la tutela asupra celei mai mari moschei din Bruxelles, pe fondul acuzațiilor ca aceasta a devenit un focar al radicalismului musulman. Gestul este un puternic semnal ca Riadul vrea sa-și schimbe reputația de exportator al Islamului ultraconservator

- Parlamentul Republicii Moldova a votat cu o majoritate de 63 de voturi din 100 o declarație care condamna atacurile Federație Ruse asupra asupra securitații informaționale naționale și amestecul abuziv in activitatea politica din Republica. Conform declarației... PARLAMENTUL REPUBLICII…

- Lituania acuza Rusia ca a amplasat in enclava Kaliningrad rachete capabile sa transporte ogive nucleare, in conditiile in care relatiile dintre Moscova si Occident se afla la un nivel minim dupa sfarsitul Razboiului Rece, scrie AFP.

- Conform deciziei primului ministru, emisa in baza propunerii ministrului Afacerilor Interne, incepand cu data de 4 februarie colonelului ing. Daniel-Marian Dragne ii inceteaza imputernicirea exercitarii atributiilor functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta…

- Coreea de Nord intentioneaza sa expuna zeci de rachete balistice in cadrul unei parade care va avea loc pe 8 februarie, cu o zi inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de Iarna, scrie CNN, citind doua surse diplomatice. Aceasta expunere ar fi o incercare „de a speria americanii“, spune una dintre surse.…

- Phenianul a spus cu certitudine ca Statele Unite se afla in raza de actiune a acestor ICBM-uri, dar nu a demonstrat totusi ca sistemul lor de directionare, de exemplu, poate rezista conditiilor de zbor ale unui sistem balistic, la mai multi kilometri altitudine, a afirmat adjunctul sefului Statului…

- Ancheta din Hawaii deschisa dupa ce localnicii au primit pe telefoane, pe 13 ianuarie, mesaje in care erau avertizati sa se adaposteasca pentru ca o racheta balistica se indreapta spre insule, cu precizarea ca nu este vorba despre un exercitiu, arata ca avertismentul fals nu a fost unul accidenatal,…

- Coreea de Nord intentioneaza sa expuna zeci de rachete balistice in cadrul unei parade care va avea loc pe 8 februarie, cu o zi inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de Iarna scrie CNN, citand doua surse diplomatice, transmite News.ro.

- Entuziasmul de pe piata petroliera atinge cote record, scrie Bloomberg. Fondurile de hedging au raportat pariuri record pe continuarea cresterii preturilor petrolului, in paralel cu o crestere a preturilor motorinei si dieselului. Factorii care au propulsat contractele futures la maxime…

- Un grup de deputati din Republica Moldova au inregistrat, miercuri, in Parlament un proiect de Declaratie prin care condamna atacurile Rusiei asupra securitatii informationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova, relateaza site-ul deschide.md.

- SUA au anuntat luni ca au ordonat inspectii mai riguroase pentru transportul aerian de marfuri provenind din cinci tari din Orientul Mijlociu, mentionand in special tentativa din iunie 2017 de detonare a unui avion in Australia pentru a justifica aceasta masura, relateaza AFP. Sapte aeroporturi din…

- In Tokyo au avut loc, luni, mai multe simulari ale unor eventuale atacuri cu rachete balistice, iar participantii la exercitiu au fost nevoiti sa se adaposteasca intr-un loc sigur sau in statiile de metrou, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit zf.ro.

- Statele Unite planuiesc sa ia masuri impotriva activitatilor iraniene cu rachete balistice, in afara cadrului acordului nuclear iranian, si spera ca eforturile Washingtonului vor fi sustinute de alte state, a declarat vineri ambasadorul american la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul CNN.

- Iranul a incalcat embargoul ONU asupra armelor in Yemen lasandu-i pe rebelii houthi sa se aprovizioneze cu drone si rachete balistice lansate spre Arabia Saudita, potrivit unui raport al Natiunilor Unite la care AFP a avut acces vineri. Expertii insarcinati cu verificarea acestui embargou "au identificat…

- Rusia a desfasurat in Crimeea o noua unitate - a doua la numar - de sisteme antiaeriene S-400 Triumf (cod de identificare NATO SA-21 Growler), un dispozitiv avansat de rachete sol-aer, pentru a controla granita cu...

- Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce ei s-au adunat la palatul regal din Riad pentru a protesta fata de masurile de austeritate care includ suspendarea platii facturilor la curent si apa informeaza Reuters care citeaza presa din Arabia Saudita.

- Arabia Saudita a interceptat vineri o racheta balistica deasupra provinciei Najran, la frontiera cu Yemenul, a anuntat televiziunea de stat, la cateva ore dupa ce rebeli yemeniti au anuntat un tir contra regatului saudit, scrie AFP.

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din...

- Secretarul american al Trezoreriei Steven Mnuchin a anuntat marti sanctiuni impotriva a doi oficiali nord-coreeni, despre care afirma ca ar coordona programul de rachete balistice al Phenianului. Conform anuntului lui Mnuchin, este vorba despre Kim Jong Sik si Ri Pyong Chol, carora nu le vor mai…

- Japonia va realiza in premiera, in ianuarie, la Tokyo, o simulare de evacuare a cetatenilor capitalei in cazul unui eventual atac cu rachete, ca raspuns la repetatele lansari de proiectile nord-coreene, dintre care unele au zburat in acest an deasupra teritoriului nipon, transmite agentia EFE.

