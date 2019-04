Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca exista posibilitatea ca pe data de 1 mai, la trecerea prin punctul de frontiera Ruse, pentru plata taxei de pod, sa se creeze coloane mai mari de autoturisme si autocare, fapt ce va duce la timpi mariti de asteptare la trecerea catre Romania.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au confiscat in ultimele 24 de ore 7.148 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 81.500 de lei. Vineri, 19 aprilie, la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu structura a ITPF Sighet – a ajuns un cetațean maghiar, in varsta…

- Traficul la intrarea in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II s-a triplat, in ultimele 24 de ore, in urma numarului mare de muncitori romani stabiliti in alte tari care revin in Romania pentru a petrece sarbatorile. Prin PTF Nadlac II, cel mai aglomerat punct de la granita…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II-Csanadpalota au descoperit, duminica seara, ascunși in interiorul unei autoutilitare conduse de un cetatean leton, opt vietnamezi care incercau sa iasa ilegal din Romania. Potrivit Poliției de Frontiera, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II-Csanadpalota,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Negru Voda au descoperit doi cetateni turci, care aveau aplicate in documentele de calatorie stampile de trafic, susceptibile a fi contrafacute.In data de 08.04.2019, in Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, judetul Constanta,…

- Timpul de asteptare pentru cei ajunsi la controlul de frontiera este de peste 50 de minute, conform aplicatiei Politiei de Frontiera, dar, in realitate, soferii trebuie sa astepte ore in sir pentru a putea trece frontiera in Bulgaria. Acest lucru, cumulat cu faptul ca vinieta de calatorie pe drumurile…

- O coloana de camioane de peste opt kilometri era inregistrata, luni dimineata, pe autostrada pan-europeana, la iesirea din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, unde soferii sunt nevoiti sa astepte cinci ore pentru controlul documentelor, din cauza unor probleme in sistemul informatic…

- Ministerul Afacerilor Externe ii avertizeaza pe romanii caretranziteaza sau vor sa calatoreasca in aceasta țara ca mai multe zone ale țarii se afla, astazi, sub cod roșu și portocaliu de furtuni puternice, vant și caderi de grindina.