Ministerul Afacerilor Externe: Atentionare de calatorie pentru Grecia, Croatia, Serbia si Portugalia

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc in Croatia si Serbia ca este canicula, fiind emise coduri galbene sau portocalii, iar in Grecia este risc de producere a incendiilor de vegetatie

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc in Croatia si Serbia ca este canicula, fiind emise coduri galbene sau portocalii, iar in Grecia este risc de producere a incendiilor de vegetatie din cauza temperaturilor ridicate.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca, pe fondul temperaturilor ridicate, exista un risc ridicat de incendiu de vegetatie (grad 4 din 5), incepand cu data de 6 august, pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protecție Civila a anunțat ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetație (grad 4 din 5) pentru data de 5, pe fondul temperaturilor ridicate, pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritatile responsabile au avertizat asupra riscului contractarii virusului West Nile pentru perioada de vara. „Pana in prezent au fost raportate un numar de 25 de cazuri, dintre…

- Ministerul Afacerilor Externe ii avertizeaza pe romanii care se afla ori intentioneaza sa mearga in Croatia sau Italia ca in perioada urmatoare vremea se va inrautati in aceste doua state, fiind prognozate ploi, furtuni si scaderi de temperatura. Potrivit sursei citate, in Croatia, Institutul Hidro-Meteorologic…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis mai multe atentionari de calatorie, una dintre ele vizand Croatia, unde este risc de aparitie a unor incendii de vegetatie in zona de coasta. O alta atentionare de calatorie a fost emisa pentru Grecia, unde se mentine riscul ridicat de incendii, din cauza temperaturilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de padure (grad 4 din 5) incepand cu data de 26 iunie 2019, pe fondul temperaturilor ridicate…