Ministerul Afacerilor Externe a publicat lista secțiilor de votare din străinătate Toate secțiile de votare au fost validate de catre Autoritatea Electorala Permanenta prin Hotararea AEP nr. 38 din 20 octombrie 2019, publicata in Monitorul Oficial nr. 851, din 21 octombrie 2019. Harta interactiva cu secțiile de votare și lista completa a acestora pot fi consultate aici: http://www.mae.ro/node/49479. Numar record de secții de votare Numar record de secții de ”Subliniem ca buna funcționare a unui numar record de secții de votare in afara țarii, in condițiile desfașurarii votului pe parcursul a trei zile, pentru fiecare dintre cele doua tururi de scrutin, implica atat o coordonare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

