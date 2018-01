Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Irlandei ca Serviciul National de Meteorologie irlandez a emis o alerta de vant puternic, cod galben pentru regiunile Wexford, Munster, Carlow, Kilkenny si Wicklow. Alerta a…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca in Olanda cu privire la emiterea de catre Institutul olandez de Meteorologie a unui cod galben de vant puternic pentru miercuri, 3 ianuarie 2018.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila din noaptea de miercuri spre joi, timp de 20 de ore, in 14 judete din nord-vestul si vestul tarii.

- Nouasprezece judete, printre care si Calarasi, se afla sub atentionare cod galben de ceata, marti dimineata. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben de ceata pentru mai multe judete in care vizibilitatea va fi scazuta.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța cod galben de ninsori și vant puternic pana la ora 22.00, pentru zona de munte din județele Mehedinți, Gorj si Valcea, transmite . In Caraș-Severin vantul poate atinge la rafala 100 de kilometri ...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca Institutul National de Meteorologie si Hidrologie local a emis pentru data de 19 decembrie 2017 un cod galben de ninsori, stratul de zapada format putand atinge 25 cm, pentru 3 regiuni ale…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Romania informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in conformitate cu datele oferite de Serviciul National de Meteorologie, in perioada 17 - 18 decembrie 2017, sunt prognozate furtuni si ploi torentiale, in vestul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca prin Bulgaria ca Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie bulgar a emis un cod galben de precipitații, care vor inregistra valori de peste 20 l/m2, pentru 4 regiuni, dupa cum urmeaza: Kardjali, Haskovo, Yambol…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, calatoresc sau tranziteaza Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ca Institutul Britanic de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori abundente. Pe de alta parte, in Italia este cod roșu de inundații.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, calatoresc sau tranziteaza Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ca Institutul Britanic de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori abundente.Conditiile meteorologice vor afecta, intr-o prima etapa, regiunea…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care calatoresc, se afla sau tranziteaza Regatul Tarilor de Jos ca Institutului National de Meteorologie olandez a emis un cod rosu de ninsori si polei pentru centrul si sudul tarii si un cod portocaliu de ninsori si vreme rea pentru zona…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, in aceasta dimineața, o atenționare de fenomene meteorologice periculoase valabila pentru județele Bihor, Timiș, Arad și Caraș-Severin. Astfel, intre orele 08.00 – 14.00, vestul țarii se afla sub cod galben de vreme rea. “Fenomene avertizate: intensificari…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie local a emis, pentru duminica, un cod galben de atenționare pentru vant puternic.

- Sudul Olteniei, al Munteniei si al Dobrogei va fi spulberat de vant puternic duminica, 10 decembrie, rafalele ajungand la 70 km/h. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis cod galben de vreme rea pentru majoritatea judetelor tarii, la munte fiind anuntate ninsori viscolite.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat informarea meteo emisa vineri. Meteorologii au emis o noua atentionare cod galben de vant si ninsori puternice, valabila in mai multe zone din tara. Fenomene vizate: precipitații mixte in vest, nord și centru, ninsori la munte, intensificari…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in SUA statul California ca existenta unor incendii extinse au afectat localitatile din zona imediat adiacenta in nordul orasului Los Angeles. Se reitereaza, pentru cetatenii romani care sunt…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, doua avertizari cod galben de ploi si vant puternic si o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, codul portocaliu urmand sa intre in vigoare luni seara, la ora 20. Astfel, o avertizare cod galben de ploi si vant puternic intra…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Norvegiei ca Institutul local de Meteorologie a emis o avertizare de vreme extrema pentru perioada 23-24 noiembrie 2017, care vizeaza regiunile nordice Helgeland,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica India ca, urmare a cresterii cu mult peste limitele admisibile a valorii indexului de calitate a aerului respirabil.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa traverseze frontierele Republicii Elene ca Federatia Functionarilor Publici din Directiile Vamale va organiza o greva de 24 ore, pentru data de 09 noiembrie 2017. Activitatea vamala este asigurata de personal de urgenta.Se recomanda…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Malaezia, zona Penang sau in regiunea Kedah, ca in acest areal au avut loc inundatii, fiind evacuate mii de persoane. Desi Departamentul Meteorologic local considera ca vremea este in curs de ameliorare,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaz cetenii români care se afl sau doresc s cltoreasc în Republica Elen c lucrtorii din cadrul companiei de ci ferate din Republica Elen &ldquoTRENOSE&rdquo au anunat întreruperea activitii pentru zilele de 01 i 02 noiembrie 2017 între orele 05...

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a prelungit codul galben de vreme rea pana marti la ora 12.00, pentru majoritatea regiunilor tarii. Calarasiul va fi spulberat de vant puternic pana luni seara. Potrivit avertizarilor emise de meteorologi, codul galben de intensificari ale vantului a fost…

- Tipul mesajului : Avertizare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 30-10-2017 Ora : 9:30 Nr. mesajului: Intervalul : 30 octombrie, ora 09:30 – 30 octombrie, ora 18:00 Zonele afectate : conform textelor și harții Fenomene : conform…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca, in cursul diminetii de 27 octombrie 2017, principalele organizatii sindicale din domeniul transportului vor organiza o greva generala cu durata de 4 ore. Astfel, vor fi perturbari…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis marti dimineata o avertizare Cod galben de inundatii pentru rauri din judetele Dambovita si Prahova. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat, marti avertizarile, de vant si ploi, astfel incat 14 judete vor fi…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs la ieșire din Variaș, spre Periam. Un șofer in varsta de 53 de ani a incercat sa depașeasca un biciclist, insa reprezentanții IPJ Timiș spun ca in momentul in care a inceput manevra, o rafala de vant l-a dezechilibrat pe cel pe doua roți. A ajuns direct…

- Meteorologii au emis astazi o atenționare de cod galben de vant! Afectate sunt județele Timiș, Arad și Bihor. Codul galben a fost emis pentru intervalul orar 09:15 – 15:00. Rafalele de vant vor depași 60 km/h și vor fi insoțite de ploaie, conform Administrației Naționale de Meteorologie. The post Atenționare…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, avertizare cod galben de vant puternic pentru trei judete - Mures, Tulcea si Constanta. De asemenea, pentru a doua zi consecutiv, cinci judete sunt sub cod portocaliu, iar Capitala si alte 13 judete se afla sub avertizare cod galben…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bali, Republica Indonezia, ca, incepand cu data de 22 septembrie, Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor Naturale din Republica Indonezia a ridicat nivelul de alerta la vulcanul…

- Ciclonul Ophelia nu influențeaza direct Romania, dar vremea frumoasa din Europa are legatura cu ce se intampla la marginile acestui munte de aer, care are o presiune mare, a declarat, pentru Libertatea, Roxana Bojariu, șeful Sectiei de Climatologie din cadrul Administratiei Naționale de Meteorologie.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Portugalia ca, in conformitate cu datele puse la dispoziție de autoritațile locale pe zone limitate ca intindere, dar dispuse pe intreg teritoriul tarii (preponderent in ...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Irlandei ca, potrivit Serviciului de Meteorologie irlandez, uraganul Ofelia, format...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care doresc sa tranziteze sau sa calatoreasca in Olanda cu privire la emiterea de catre Institutul olandez de Meteorologie a unei alerte de vant puternic (cod galben). Potrivit unui comunicat de presa transmis, în noaptea…