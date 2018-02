Minister of Public Finance: Our main target this year - bureaucracy

Stiri pe aceeasi tema

- Teodorovici: Contribuabilii nu trebuie sa mai depuna formularul 600, chiar daca nu este in mod clar mentionat Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, la Tulcea, ca formularul 600 nu trebuie sa mai fie depus de contribuabili, chiar daca termenul a fost amanat pentru data de 15 aprilie…

- Cercetarea a analizat perceptia pe care romanii o au asupra costului vietii perceput din orasul si cartierul in care locuiesc, raportat la veniturile pe care le obtin. Orasele desemnate ca fiind cele mai dezavantajoase din punct de vedere al costului vietii sunt Resita, Alexandria, Vaslui, Focsani,…

- In zona Faleza Nord, pe strada Zorelelor, chiar in buza plajei Reyna, se lucreaza la ridicarea unui bloc de 12 etaje. Destinatia imobilul este de locuinte colective, iar lucrarile vor fi gata in anul 2021. Potrivit informatiilor prezentate pe panoul informativ, investitorul, Cristian Impex SRL, a obtinut,…

- Unul dintre cei mai apreciati numerologi de la noi din tara a facut previziuni halucinante despre relatia Elenei Udrea cu Adrian Alexandrov. Anca Dimancea a vorbit deschis, in fata camerelor de luat vederi, despre ce se prevad asterele in relatia celebrei blonde de pe scena politicii romanesti si fantele…

- Prime Minister-designate Viorica Dancila has unveiled on Friday afternoon the validated list with the new gov't, following the meeting of the National Executive Committee (CExN) of the (Social Democratic Party). The Dancila Cabinet will count for four Deputy prime ministers: Paul Stanescu (PSD),…

- Chairman of the Social Democratic Party (PSD) Liviu Dragnea stated on Friday that Dancila Government will honor the invitation to a dialogue on fiscal topics launched by President Klaus Iohannis. When asked, prior to the meeting of the PSD's National Executive Committee (CExN), if Dancila Government…

- Neagu Djuvara will remain for the Romanian diplomacy a symbol of the Romanian elite, a man of distinction who, by the delicacy of his spirit and respect for the authentic Romanian values will represent a model for the future generations, Ministry of Foreign Affairs (MAE) shows in a press release…

- Last year, 85 laws from the government's list of legislative priorities have been adopted, as well as 117 emergency ordinances and 30 simple ordinances, Minister delegate for Parliament liaison Viorel Ilie said on Thursday in the opening of the government's meeting. "I want to brief you as…

- The Romanian students in Ukraine will benefit from scholarships, and their teachers from internships in universities of Romania, according to a decision adopted on Thursday by the gov't in its weekly siting. The goal is to promote and protect the right of the Ukrainian citizens of Romanian…

- Viorica Dancila si Liviu Dragnea Comitetul National al PSD se va reuni, luni, ora 16.00, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in…

- Toate Directiile Regionale ale Companiei sunt mobilizate in prezent si intervin pentru a asigura traficul rutier in conditii de siguranta, in special pe sectoarele afectate cel mai grav de fenomenele meteorologice, a anuntat sambata seara CNAIR. ”Se actioneaza la nivel national cu 773 de autoutilaje,…

- "Vineri, 19 ianuarie 2018, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, cursurile școlare sunt suspendate in 40 de unitați școlare din 6 județe: Galați (3), Iași (8), Prahova (1), Tulcea (22), Constanța (4) și Vaslui (2). Informațiile au fost transmise de inspectoratele școlare județene și pot…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a anuntat ca, din cauza vremii severe, vineri, 19 ianuarie 2018, cursurile vor fi suspendate in 30 de unitati scolare din Galati, Iasi, Prahova si Tulcea, urmand a fi recuperat e pe parcursul primului semestru al anului scolar 2017-2018."Vineri, 19 ianuarie 2018,…

- Patru sectoare de drumuri nationale din judetele Tulcea si Constanta raman inchise din cauza viscolului si a vizibilitatii reduse, iar pe cinci sectoare se mentin restrictii de circulatie pentru autovehiculele de mare tonaj, a anuntat, joi seara, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Acting Prime Minister Mihai Fifor announced on Thursday that due to unfavourable weather conditions, operative teams have intervened throughout the night to prevent roadblocks. "There have been a few situations indeed more complicated, but these have been solved, I think, in an extremely operative…

- Județul Constanța a intrat sub avertizare cod portocaliu de vreme rea, motiv pentru care au fost instituite restricții rutiere, iar unele drumuri au fost chiar inchise. Autoritațile constanțene au decis restricționarea circulației autovehiculelor de peste 3,5 tone in intervalul orar 11,00-17,00 pe toate…

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o atentionare de cod portocaliu de vant tare, ninsori viscolite in judetele Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau.

- ”U” Cluj a transferat un jucator de la campioana Romaniei Atacantul Cristian Ene (20 de ani) este noul jucator al Universitații Cluj. Fotbalistul originar din Tulcea a fost transferat de la FC Viitorul, iar în aceasta dimineața a efectuat primul antrenament alaturi de noii sai colegi.…

- Incendiu puternic la garajul societatii de transport public din Tulcea, Romania. 15 din cele 24 de autobuze au ars. Peste 80 de pompieri cu autospeciale au luptat timp de cinci ore cu focul. Acum, autoritațile locale cauta soluții pentru asigurarea capacitatii de transport in oras.

- Debitul Dunarii, la intrarea in tara, se anunta in crestere in urmatoarea saptamana, pana la 8.000 de mc/s, cu aproape 3.000 mc/s peste media multianuala a lunii ianuarie, arata prognoza de medie durata publicata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).Conform hidrologilor,…

- Cod galben de ceata si polei in București și 18 judete, vineri dimineata. Avertizarea meteo este valabila pentru orele urmatoare. Pana la ora 9:00, ceata va persista in Municipiul Bucuresti si in localitati din judetul Cluj. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in localitati din judetele Buzau,…

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o anexa gospodareasca din municipiul Tulcea, zona Vararie. Se intervine cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma si 9 subofiteri. Pompierii au transmis ca nu sunt victime omenesti. ...

- Speaker of the Deputies' Chamber Liviu Dragnea on Thursday stated in relation to the bill on corporate governance that he cannot see why such companies of a strategic interest to Romania cannot be managed by the state. "First of all, I haven't seen so many performances generated by the Ordinance…

- Lidl iși consolideaza poziția pe piața locala, inaugurand anul acesta peste 15 magazine, in orașe precum Timișoara sau București, dar și in localitați mai mici, precum Calarași sau Valenii de Munte. Ultimele doua deschideri din acest an calendaristic sunt planificate pentru 21 decembrie, la Constanța…

- Fuego se afla de de mai bine de o saptamana in plin turneu cu spectacolul "Scrisoare de decembrie", pe care-l joaca peste tot cu casa inchisa. Acum, vedeta a luat o decizie radicala. Secretul ASCUNS al lui FUEGO. "Nu am considerat ca trebuie sa o spun in gura mare!" "Dragii mei, dupa…

- Lili Sandu și-a pierdut tatal in urma cu șapte ani. Vedeta sufera și acum, mai ales ca cei doi au fost foarte apropiați. Au trecut mai bine de șapte ani de cand Lili Sandu și-a pierdut tatal. Gheorghe Sandu s-a stins din viața la 81 de ani , dupa ce o perioada a fost imobilizat. Pentru Lili, la acea…

- The National Liberal Party (PNL) and Save Romania Union (USR) representatives in the special parliamentary committee for the amendment of the justice laws package maintained on Thursday that "the disruption of the judicial system" is being pursued and provided the example of an amendment regarding…

- Romania is committed to continue enhancing cooperation with the United Arab Emirates, Foreign Affairs Minister Teodor Melescanu said on Thursday upon welcoming UAE ambassador in Bucharest, Sheikh Ahmed Ali Hamad Al Mualla, a release by the relevant ministry sent to AGERPRES informs. The Romanian…

- Organizatia judeteana a USR Tulcea le solicita parlamentarilor din judet sa-si declare public pozitia fata de legile Justitiei si cere sprijinul populatiei „ingrijorate” in legatura cu modificarile facute in pachetul de legi privind Justitia sa trimita cate o scrisoare de protest in acest sens reprezentantilor…

- La data de 29 noiembrie a.c, politistii tulceni au fost sesizati despre disparitia unui cetatean din com.Ostrov, jud.Tulcea care ingrijea de animale in localitate. Persoana disparuta a insotit mai multe animale la pasunat, iar in ziua de 27 noiembrie 2017 acesta nu a mai revenit in sat, informeaza IPJ…

- Pe site-ul Purtatorului de cuvint al Departamentului de Stat al SUA a aparut luni, 27 noiembrie 2017, acest text: „Romania: Proposals Affecting the Independence of the The United States notes with concern that the Parliament of Romania is considering legislation that could undermine the fight against…

- Secretary of State for Bilateral and Strategic Affairs in the Euro-Atlantic Space George Ciamba, on a visit to the NATO headquarters in Brussels on Thursday, met with Deputy Secretary General Rose Gottemoeller and the Assistant Secretary General for Political Affairs and Security Policy Alejandro…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:30, in judetele Buzau, Braila, Ilfov, Ialomita, Teleorman, Prahova, Arges, Dambovita, Giurgiu, Calarasi, Gorj, Olt, Valcea, Dolj si Mehedinti se va semnala ceata, fenomen ce va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.…

- Vine iarna! Meteolorogii au emis o alerta de ninsori si vant puternic valabila pentru mai multe regiuni din tara. Avertizarea intra in vigoare in aceasta noapte. Deși suntem în noiembrie, meteorologii au emis deja prima atenționare de ninsori și vânt puternic, valabila din aceasta noapte,…

- Romania's economic growth is 7 percent as against a promised growth of 5.5 percent, reads a document that mentions the latest developments in the Social Democratic Party (PSD) achieving its electoral promises 10 months into office that the party's National Executive Committee analysed at a meeting…

- Citizen is the priority of Romania in exercising the presidency of the Council of the European Union in two years' time, Minister Delegate for European Affairs Victor Negrescu told Thursday's debate on "EU Trade Policy. Challenges and Priorities," organized by the European Institute of Romania, the…

- President Klaus Iohannis on Thursday signed two decrees promulgating a law supplementing the legislation in force on the uniform public pension system. According to a press statement released by the Presidential Administration, the head of state signed a decree promulgating a law supplementing…

- Tragedie la Tulcea! Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce a iesit cu masina pe care o conducea in afara carosabilului, in autoturism aflandu-se alti doi tineri, de 16 si 20 de ani, care au fost grav raniti.

- Foreign Minister Teodor Melescanu and Minister of National Defence Mihai Fifor participated on Monday in the ceremony of signing the notification on the participation in the Permanent Structured Cooperation (PESCO), together with their counterparts from the member states of the European Union, informs…

- E-Distributie Dobrogea va finaliza un program pentru montarea a 1.000 de distantiere de faza pe 9 linii electrice aeriene de inalta tensiune din judetele Calarasi, Ialomita si Tulcea, valoarea investitiei fiind de aproximativ 1,7 milioane de lei.

- O fetița in varsta de 10 ani a decedat in urma unui accident ce a avut loc, sambata dupa-amiaza, pe raza localitații doljene Lazu. In urma unui impact intre doua autoturisme, alte doua persoane au fost ranite, fiins transportate in stare grava la Spitalul Județean de Urgența Craiova. Conform polițistilor…

- AGERPRES special correspondent Dana Purgaru reports: Secretary of State with Romania's Ministry of Internal Affairs, head of the Emergency Situations Department, Raed Arafat, accompanied by the head of Romania's Representative Office in Palestine Catalin-Mihai Tirlea visited Thursday evening and…

- Minister for Romanians Abroad Andreea Pastirnac met in Brussels with members of the Romanian community of the region, representatives of the associative environment, as well as with representatives of the Romanian language media. According to a release sent to AGERPRES on Thursday, the discussions…

- The lifting of visa requirements for Romanian citizens, Romania - Canada parliamentary cooperation, the ratification of the EU - Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) and of the Strategic Partnership Agreement (SPA) between the European Union and Canada were the subjects approached…

- AGERPRES special correspondent Dana Purgaru reports: Doctor Raed Arafat, Secretary of State with Romania's Ministry of Internal Affairs (MAI) and head of the Department for Emergency Situations, together with the head of Romania's Representative Office to Palestine Catalin-Mihai Tirlea participated…

- Adunarea Generala a Asociatilor S.C. Murfatlar International Trading S.R.L., cu sediul in orasul Murfatlar, str. Murfatlar nr. 1, prin administrator judiciar RomINSOL I.P.U.R.L., cu sediul social in Bucuresti a adoptat prin Hotararea nr. 1 din data de 2.08.2017 urmatoarea hotarare: Cu unanimitate de…

- Romanian Minister of Defence Mihai Fifor on Wednesday had a meeting with his American counterpart James Mattis, in the context of the meeting of Defence Ministers from the NATO members states held in Brussels on Wednesday and Thursday, reads a release of the Ministry of National Defence (MApN).The…

- Vocalistul trupei ''Accent'', Paul Prisada, a lansat, vineri seara, la Teatrul ''Jean Bart'' din municipiul Tulcea, albumul ''Porto Franco'', care iși propune sa promoveze intr-un mod neconvențional Delta Dunarii. Albumul, ce cuprinde un CD audio cu 14 piese muzicale semnate de Paul Prisada…

- Justice Minister Tudorel Toader said on Friday that he could start the procedures for drafting a bill, thus responding to President Klaus Iohannis, who claimed on Thursday that the minister had gone to Parliament without the right of legislative initiative. "Under Law 24, the ministries, just…