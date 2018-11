Miniso deschide primul sau magazin stradal in Piata Romana si planuieste alte trei inaugurari la inceputul lui 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Juventus Torino, unul dintre cele mai titrate cluburi de fotbal din lume, va deschide o academie de fotbal in Romania, in iulie anul viitor, potrivit unui comunicat. Cu 56 de trofee nationale si 11 trofee...

- Retailerul turc de fashion Koton a deschis astazi primul sau magazin pop-up store din Oltenia, in Mercur Center Craiova. Magazinul este situat la etajul 4 al centrului comercial, unde ocupa o suprafata de peste 600 mp si comercializeaza haine si...

- IKEA, cel mai mare retailer mondial de mobilier si decoratiuni, a anuntat planuri de restructurare a afacerii deoarece cresterea in sectorul de retail incetineste, comportamentul consumatorilor se modifica rapid, iar serviciile online devin mai populare, scrie MarketWatch, preluat de Agerpres. Grupul…

- Retailerul vestimentar KiK, unul dintre cei mai importanti discounteri de imbracaminte din Germania, cu o retea de peste 3.500 de magazine in Europa, anunta lansarea celui de-al treilea magazin din Romania, in Uvertura Mall, cel mai mare centru...

- Maria Șarapova a luat o decizie radicala. Rusoaica in varsta de 31 de ani, care in prezent ocupa locul 24 WTA, nu va mai juca niciun meci in acest an. Anunțul a fost facut de Ben Rothenberg, jurnalist la New York Times, pe contul sau de Twitter. „Maria Sharapova iși inchide sezonul 2018 și se retrage…

