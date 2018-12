Miniso ataca piata romaneasca: pana la 20 de magazine noi in 2019 si alte 2 branduri. Strategia retailerului japonez

Stiri pe aceeasi tema

- In comertul alimentar, segmentul de discount, disputat de doi jucatori – Penny Market si Lidl, a ajuns la vanzari de circa 2 mld. euro anual, cifrele fiind in crestere constanta pe fondul expansiunii si al unei cresteri a interesului consumatorilor locali pentru aceste magazine.

- Piata locala de moda, evaluata la circa 15 mld. lei anual, a devenit tot mai atragatoare pentru jucatorii cu preturi mici precum Pepco (Polonia), Kik (Germania) si Miniso (Japonia). Cei doi din urma au intrat in Romania in 2018, dupa ce Pepco deja ajunsese la peste 200 de magazine in toata tara.

- Retailerul japonez Miniso, care comercializeaza produse de casa, accesorii si jucarii, va deschide joi al patrulea magazin din Romania. Magazinul este situat in zona comerciala Piata Romana si este primul magazin stradal al brandului japonez care a...

- Simpla veste a arestarii lui Carlos Ghosn pentru presupuse fapte de incalcare a legislației financiare a avut deja efecte importante la bursa. Pe o piața in care prețul acțiunilor este in creștere, acțiunile companiei gigant au scazut in medie cu 5%, respectiv o diminuare a valorii totale cu aproximativ…

- Banci și Asigurari Tranzactiile valutare s-au mai revigorat in octombrie, volumul operatiunilor urcand peste 1,63 mld. euro Tweet Print Mail Autor: Claudia Medrega astazi, 18:30 0 Jucatorii de pe piata valutara au derulat in luna octombrie, in medie, tranzactii zilnice de 1,63 mld. euro,…

- Avocatii si casele de avocatura care au intermediat cele mai mari tranzactii de anul trecut si din prima parte a anului 2018, printre care tranzactii de zeci sau sute de milioane de euro in domenii precum imobiliare, piata de capital, energie sau retail, au fost premiate saptamana trecuta de ZF in cadrul…

- Urmatorul magazin Decathlon ce va fi deschis in Romania va fi cel din mall-ul Veranda. Sau cel de la Bistrita. Totul depinde de rapiditatea – sau incetineala – cu care se misca autoritatile in privinta emiterii autorizatiilor necesare....

- Doua dintre cele mai puternice branduri mondiale de vopsele decorative au intrat, oficial, pe piața din vestul Romaniei, ieri, prin intermediul Rofix Color Design Timișoara – Benjamin Moore din SUA și Novacolor din Italia. ”Sunt doua branduri premium pe piața din Romania și astazi le lansam la Timișoara.…