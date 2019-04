Minirugbystii de la RC Soimii Turda termina pe podium etapa de la Baia Mare!

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata s-au disputat meciurile etapei cu numarul 19 din Liga a V-a, zona Campia Turzii, o etapa in care echipele clasate pe podium, Minerul 2016 Iara, Flacara Grindeni si Spicul Luna,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Patru pompieri salajeni din cadrul Inspectoratului Judetean de Urgenta ISU ”Porolissum” Salaj au reusit sa se claseze pe prima pozitie, la diferite categorii, in cadrul etapei judetene la tenis de masa ”Cupa ASPR”- editia 2019. Competitia s-a desfasurat in perioada 4-5 aprilie in municipiul Baia Mare,…

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 18:00, pe terenul celor de la AHC Dobrogea Sud, intr-o partida care conteaza pentru etapa a XXVI-a din Liga Zimbrilor, ultima din sezonul regulat. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La finalul saptamanii trecute, Bacaul a gazduit doua competiții de judo: etapa de Euroregiune U16 și U14 și Cupa Marțișor. Sportivii de la SCM- Palatul Copiilor Bacau antrenați de Constantin Manole și Marius Savin au avut o comportare pe masura așteptarilor. Rezultate etapa de Euroregiune: Locul 1:…

- Sala de sport a scolii Vasile Alecsandri din Baia Mare a gazduit in ,faza judeteana a Olimpiadei Gimnaziilor la fotbal feminin. Au luat parte campioanele a 2 zone ale judetului la care s-au alaturat primele 2 clasate la faza pe municipiul Baia Mare. A fost o competitie mult mai echilibrata ca in anii…

- Saptamana trecuta s-au desfașurat partidele etapei cu numarul XVII, din cadrul Ligii Zimbrilor. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Astazi se disputa etapa cu numarul 2 din cadrul Campionatului National de baschet masculin U13. In sala de sport de la Liceul Tehnologic Forestier se intalnesc trei echipe din grupa C4- CSS Sighet, CSS Viitorul Cluj si ACS Wild Cats din Baia Mare. In aceste momente se joaca meciul dintre CSS Sighet…

- O noua deplasare pentru voleibalistii de la CSM Campia Turzii, de data aceasta la Bucuresti, acolo unde in partida din cadrul etapei a XIII-a din Divizia A1, intalnesc sambata 2 februarie, de la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!