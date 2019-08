Cosmin Dan, tanarul din Buzau care a ucis-o prin incendiere pe Valentina Nica, a aflat ca se menține masura arestului preventiv pana la solutionarea cauzei. Ucigasul Valentinei Nica a fost trimis in judecata la mijlocul lunii iunie, pentru omor calificat cu premeditare. ”In baza art.348 al.2 C.pr.pen. raportat la art.207 al.4 C.pr.pen, mentine masura arestarii preventive luata fata de inculpatul Dan Cosmin Mihai, aceasta fiind legala si temeinica. Cu drept de contestatie in 48 de ore de la comunicare”, este solutia pronuntata in sedinta camerei de consiliu din 6 august 2019. Instanta de camera…