Minifotbal – Supercupa va deschide sezonul 2019-2020!

- Turneul final al Cupei Romaniei la minifotbal va avea la start și trei formații vrancene: Green Garden Odobești (foto) – vicecampioana și finalista Cupei, Viitorul PhoneSALE Campineanca și Atletico Textila. A patra reprezentanta a județului, ACS Mausoleul Marașești, i-a comunicat organizatorului Ligii…

- Brigada Boghici – Aldea a fost delegata pentru jocuri la turneu, Cristian Vasile va fi in Comisia de observatori; Green Garden Odobești va fi cap de serie Turneul final al Cupei Romaniei la Minifotbal va avea la start, in week-end-ul viitor, patru echipe din Liga AutoVip. In grupa 15, ACS Mausoleul…

- Casa de Cultura Odobești organizeaza, in perioada 8-9 iunie, la Sala Balada din Focșani, Festivalul de film pentru copii VRANKINO. Irina Margareta Nistor, unul dintre cei mai avizați critici de film din Romania, personalitate a carei notorietate o depașește pe cea a vedetelor de cinema, imagine iconica…

- Astazi, la Timișoara, Politehnica – CSM 2007 35-25 (17-12) Echipa de handbal a CSM Focșani 2007 a incheiat sezonul 2018-2019 al Ligii Naționale pe locul 8. In partida a treia pentru locurile 7-8 cu timișorenii, focșanenii au fost intrecuți, astazi, in deplasare cu 35-25 (17-12). Pentru CSM 2007 au…

- Flux-ul poate profita de rezultatul derbiului Green Garden Odobești – ACS Mausoleul Marașești Finala Cupei Romaniei va fi vineri, 31 mai, de la ora 20:00 Etapa de vinerea trecuta a Ligii AutoVip s-a incheiat cu doua rezultate care au complicat și mai mult disputa pentru titlul de campioana, care și…

- Play-off-ul Ligii AutoVip se apropie de final, insa disputa pentru titlu este departe de a fi incheiata! ACS Mausoleul Marașești, Green Garden Odobești și CS Flux Focșani, desparțite de cate doua puncte, aspira sa incheie campionatul pe primul loc. Jocurile din etapele a 7-a și a 8-a au scos din cursa…