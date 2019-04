„Minicentura” Timișoarei, tot mai aproape de a fi finalizată. Ce drumuri vor fi modernizate pentru fluidizarea traficului Președintele Consiliului Județean Timiș a venit cu noi informații legate de minicentura Timișoarei, care ar urma sa fie realizata cu bani din bugetul instituției cu scopul fluidizarii traficului. Va reamintim ca, in vara anului trecut, aleșii județeni au fost de acord cu transformarea unor drumuri comunale in drumuri județene, care ar urma sa fie reabilitate. […] Articolul „Minicentura” Timișoarei, tot mai aproape de a fi finalizata. Ce drumuri vor fi modernizate pentru fluidizarea traficului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

