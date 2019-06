Stiri pe aceeasi tema

- Whitesnake revin in Romania pe 1 iulie 2019 la Arenele Romane din Bucuresti, in cadrul turneului mondial: Flesh & Blood World Tour! In deschidere vor urca pe scena cei de la Siska. REGULI DE ACCES Accesul in incinta Arenelor Romane se face incepand cu ora 19:00 iar concertele incep la ora 20:00. Dupa…

- Copiii și parinții sunt așteptați cu o multime de surprize la cel mai mare festival al dinozaurilor, Dino Fest, la Dino Parc Rasnov. Parcul cu dinozauri de la Rașnov implinește 4 ani, iar cu aceasta ocazie are loc un intreg festival al dinozaurilor. Dino Fest va avea loc in minivacanta de Rusalii (15-17…

- Regizorul Cristina Jacob face echipa cu Mel Churcher pentru un workshop de actorie ce se desfașoara in București, intre 10-14 iunie. Timp de cinci zile, cursanții iau lecții de actorie prin metode de lucru nonformale, improvizeaza și descopera cum e sa fii in fața camerei și cum sa te pregatești pentru…

- Povestea continua! La numai 1 zi distanța de aniversarea a 98 de ani de existența, Corul ALEXANDROV se intoarce in Romania! Pe 13 octombrie la Constanța, la Casa de Cultura a Sindicatelor, și pe 14 octombrie in București, la Sala Palatului Corul Armatei Roșii promite spectacole...

- Luiza Radulescu Pintilie La inceputul lunii iulie , se va desfasura la Campina, la Casa de Cultura „Geo Bogza”, „Festivalul de Arte”, in cadrul caruia vor fi organizate cursuri de vara si masterclass in muzica, arte plastice, teatru si literatura, copiilor si tinerilor participanti oferindu-li-se sansa…

- Incepand de joi, 9 mai, biletele la partida AFC Astra Giurgiu – FC Viitorul, programata pe 25 mai, ora 20:00, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești, pot fi achiziționate online de pe site-urile bilete.frf.ro și bilete.ro. Prețurile biletelor sunt de 15 lei la peluze și de 30 lei la tribune. La VIP,…

- Luiza Radulescu Pintilie Ce copil nu si-a dorit, macar o data in viata, sa aiba o bagheta magica ?! Si ce om mare n-a pastrat, intr-un coltisor tainic al gandului, dorinta copilareasca de a-si putea implini, cu o simpla pocnitura de deget, orice vis? Pentru o ora, si cei mici, si cei mari se pot apropia,…

- Biletele din categoria „acces general” pentru concertul pe care Whitesnake il va sustine pe 1 iulie la Bucuresti au fost epuizate, potrivit organizatorilor, Metalhead, scrie news.ro.Trupa britanica Whitesnake va concerta la Arenele Romane, in cadrul turneului mondial „Flesh & Blood”.…