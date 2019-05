Mini-ambasadă la MC Donald's. Servicii de urgenţă, la restaurant Servicii consulare de urgenta pentru cetatenii americani, in restaurantele MC Donald's. Cetatenii americani care nu pot lua legatura cu ambasada SUA din Viena au, de acum, posibilitatea de a apela la angajatii restaurantelor MC Donald's pentru a fi pusi in legatura cu oficialii. Se intampla in Austria: potrivit Ambasadei Statelor Unite ale Americii de la Viena, "cetațenii americani care calatoresc in Austria și care se afla in primejdie și fara o modalitate de a contacta Ambasada SUA pot intra - de miercuri, 15 mai 2019 - orice McDonald's din Austria și personalul stabilirea de contacte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

