Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile chiliene investigheaza cazul misterioaselor bile de foc care s-au prabusit în diferite parti ale tarii în urma cu o saptamâna si despre care s-a crezut ca ar fi meteoriti, însa conform analizelor derulate de

- Aceste mingii de foc au cazut in zona orasului Dalcahue, de pe insula chiliana Chiloe, la 25 septembrie, conform CNET. Ele au cazut in sapte locatii, provocand mici incendii care au fost stinse imediat de pompieri si voluntari. O astfel de minge de foc a cazut in curtea unuia dintre locuitorii insulei…

- Autoritațile din China au confiscat de la un lider al Partidului Comunist 13,5 tone de lingouri de aur și 37 de miliarde de dolari, banuiți a proveni din mita. Aceste sume l-au transformat, neoficial, in cel mai bogat om din China și unul din cei mai bogați din lume. Pe planeta exista 91 de țari cu…

- Guvernul regional din Insulele Baleare, care includ insula Mallorca, a anuntat pe Twitter ca accidentul s-a produs la ora locala 13:35 (14:35, ora Romaniei, n.r.). Potrivit primelor informatii, un minor se afla printre victime. Autoritatile au adaugat ca echipajele de urgenta intervin la fata locului,…

- Pilotul norvegian Mads Ostberg (Citroen) si-a demonstrat din plin reflexele in timpul celei de-a cincea probe speciale din cadrul Raliului Germaniei, desfasurata vineri dupa-amiaza, reusind sa evite in ultima clipa un spectator care cazuse de un gard aflat pe marginea traseului. "Acel om a scapat cu…

- Echipele de salvare libiene au anuntat vineri recuperare corpurilor a 64 de migranti dupa naufragiul unei ambarcatiuni, produs joi în largul portului Khoms, oras situat la 120 km vest de Tripoli, transmite AFP citat de Agerpres."Unitati apartinând Crucii Rosii libiene au recuperat…

- O mare parte a Europei de Vest se confrunta zilele acestea cu al doilea val de canicula al acestei veri. Temperaturile au atins in cursul ultimelor doua zile valori record, iar joi este așteptat sa fie atins maximul. In Paris și nordul Franței a fost emis cod roșu de canicula, meteorologii așteptandu-se…