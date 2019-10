Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul spaniol Marc Marquez (Honda), care lupta pentru castigarea celui de-al saselea sau titlu de campion mondial la MotoGP, a suferit o cazatura dura in timpul primei sesiuni de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Thailandei, desfasurata vineri. Marquez a ramas cateva minute…

- Reporterii aflați marți, la Casa Alba, in timpul unei conferințe de presa, au avut parte de o surpriza ce le-a dat mari batai de cap și a semanat panica printre cei prezenți in sala. Un șoarece a cazut din tavan, in timpul conferinței de presa de la Casa Alba, cautand refugiu printre firele din spatele…

- Pilotul norvegian Mads Ostberg (Citroen) si-a demonstrat din plin reflexele in timpul celei de-a cincea probe speciale din cadrul Raliului Germaniei, desfasurata vineri dupa-amiaza, reusind sa evite in ultima clipa un spectator care cazuse de un gard aflat pe marginea traseului. "Acel om a scapat cu…

- Un tânar francez care ar fi cazut de pe o stânca în zona Policastro, la sud de Napoli, nu a putut fi localizat de autoritați nici dupa o saptamâna, deși a sunat sa ceara ajutorul, potrivit Le Figaro. Simon Gautier, de 27 de ani, este disparut de pe 9 august. Mama sa a…

- Adolescenta suedeza Greta Thunberg a parasit miercuri portul britanic Plymouth la bordul unei ambarcatiuni cu panze, incepand o calatorie de traversare a Oceanului Atlantic pentru a participa la summitul ONU privind clima (23 septembrie, New York) si la COP25 (2-14 decembrie, Chile), precum si la…

- Un copil de 4 ani a cazut marți seara, de la etajul trei al unui bloc de pe strada Jiului. Fetita, aflata in grija bunicilor, ar fi fost așezata pe pervazul interior al ferestrei, rezemata de plasa de tantari. Aceasta a cedat, iar minora a cazut in gol pe pamant, precizeaza Poliția Cluj. „Un echipaj…

- Un baiețel in varsta de 12 ani dintr-un orașel mexican a murit dupa ce a cazut dintr-un camion unde se urcase sa vanda dulciuri. Uriel N. era cunoscut in zona Cuapiaxtla de Madero drept un baiat plin de viața și extrem de muncitor. Abandonase școala pentru a-și putea ajuta mama finaciar. Copilul obișnuia…