- Nu e niciodata un moment usor cand Soarele este in cuadratura cu Neptun. Stai departe de orice tip de decizii ce necesita o gandire rationala si foarte clara ; stai departe din a cantari orice pro sau contre acum despre nicio situatie. Mintea rationala poate fi zburata afara pe geam din doua cauze…

- Oamenii s-au stabilit la altitudine foarte mare acum circa 40.000 de ani, atunci cand au ocupat Platoul Tibetan, aflat la circa 4.600 de metri deasupra nivelului marii, intr-un aer foarte rarefiat.

- Zeci de tone de gunoaie au fost ridicate de pe malurile raului Cerna, in ultimele saptamani, insa localnicii din Hunedoara continua sa polueze apa. Primaria anunta amenzi drastice pentru cei care sunt prinsi aruncand deseuri in rau.

- Un șofer a intrat intr-un grup de persoane, in apropierea mall-ului din Braila, mai multe persoane fiind ranite. Cinci persoane au fost duse la spital.Oamenii care se aflau in zona au filmat urmarile accidentului, imaginile fiind postate pe Facebook. Potrivit unor surse judiciare, autorul…

- Daca vei vizita orașul Chengdu din China, dupa anul 2020, vei credea ca ai nimerit intr-un film SF. Seara, dupa apusul Soarelui, pe cer va aparea a doua Luna. Și nu, nu e o gluma. Dar nici corp ceresc in adevaratul sens al cuvantului, ci un fel de… felinar imens, pe cer. Practic, oamenii de știința…

- Locuitorii orașului Brisbane din Australia au fost ingroziți in momentul in care au vazut ca un avion C-17 zboara la o foarte joasa altitudine in apropierea unor cladiri, in cadrul unui exercițiu pentru un spectacol. Aeronava de lupta aparține Forțelor Aeriene Regale Australiene (RAAF). Imaginile postate…

- Cerul Californiei a fost luminat, duminica noaptea, de lansarea rachetei Falcon 9 a companiei SpaceX, care a aterizat apoi cu succes inapoi pe Pamant. Este prima aterizare reușita a unei rachete reutilizabile pe coasta de vest a Americii, scrie digi24.ro.

- Un barbat a carui identitate n-a fost dezvaluita a primit un tribut emoționant chiar pe holul unui spital din Statele Unite ale Americii, in timp ce era transportat spre secția de Chirurgie, unde aveau sa fie deconectate aparatele ce-l țineau in viața și sa-i fie prelevate organele.