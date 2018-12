Minerul Baia Mare termina anul pe locul doi Minerul Baia Mare termina anul pe pozitia secunda a clasamentului seriei a V-a a Ligii a III-a de Fotbal. Echipa antrenata de Dorin Toma s-a impus in ultima etapa a turului pe terenul celor de la AFC Odorheiu Secuiesc, scor 0-3. Pentru baimareni au marcat Valer Giurgiu, Sorin Serban si Razvan Lupu. Scorul partidei a fost deschis in minutul 4 prin executia lui Valer Giurgiu. Un sfert de ora mai tarziu, in minutul 19, Sorin Serban marcheaza pentru 0-2, scor cu care se termina si prima repriza a partidei dintre Minerul Baia Mare si AFC Odorheiu Secuiesc. Actul secund le apartine tot baimarenilor,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

