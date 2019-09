"Mineritul" web pentru obţinerea de criptomonede a consumat aproape 19 gigawaţi de energie electrică, în 2018 Potrivit raportului publicat miercuri, acest tip de activitate o face comparabila cu rata de consum energetic a Poloniei si inseamna ca impactul mineritului web asupra mediului este de aproape 800 de tone de emisii de CO2. "Mineritul web sau cryptojacking-ul de browser este o amenintare careia este posibil ca multi utilizatori sa ii fie victima cu regularitate, fara sa stie. Ei pot afla numai daca verifica un cod sursa al paginii web sau daca observa ca anumite resurse web le supraincarca dispozitivele atunci cand sunt deschise. Mineritul web este o metoda alternativa de a obtine criptomonede,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

