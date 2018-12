Vor fi cumparare o mie de lopeti tip Frankfurt si o mie de cozi de lopata( frasin, fag sau salcam). Licitatia este programata pentru data de 12 decembrie. Lopetile vor trebui sa ajunga la mineri pe parcursul urmatorului an. Asadar, angajatii din productie de la EMC Rosia – Rovinari cam stiu acum ce dotari vor avea anul viitor si ce ii asteapta. Lopetile sunt indispensabile in activitatea de productie. Minerii asteapta in continuare investitii majore.