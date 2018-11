MINERII din zona Motru, ÎNGRIJORAŢI Conform liderului sindical Nicu Bunoaica, oamenii cred ca vor primi mai puțini bani pe final de an decat s-ar fi așteptat din economia la fondul de salarii. Liderul sindical de la Cariera Lupoaia susține ca minerii se tem ca administrația CE Oltenia va folosi o parte din banii din economia la fondul de salarii pentru … Articolul MINERII din zona Motru, INGRIJORATI apare prima data in GorjDomino - cotidian local! . Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

