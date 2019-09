Miner omorât de copiii vecinilor pentru 27 de lei Scump pret a platit un barbat din satul Vladuleni, gasit mort duminica seara intr-un loc in care a zacut fara suflare mai bine de o saptamana. Viata i-a fost luata de doi baieti din sat, vecini cu el, unul fiind un minor de 16 ani. Batut si tarat sut... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol si foto: pandurul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tatic a dezvaluit ce i-a spus fiicei sale sa caute la un barbat pe cand aceasta era doar o adolescenta rebela, scrie mesajeinspirationale.ro. Intalnește-te cu barbatul care te face fericita, dar marita-te cu cel care te face sa razi. Un barbat care te face sa razi pana te doare burta…

- Ziarul Unirea AREST PREVENTIV pentru tatal abuziv din Geoagiu de Sus, care și-a batut copiii cu biciul. Acesta risca ani grei de inchisoare, pentru faptele sale Judecatoria Aiud a menținut masura arestarii preventive pentru tatal care și-a batut cu biciul copiii. Acesta poate depune contestație la hotararea…

- Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova Sunt o necesitate legile filiale, reglementarile legale prin care copiii sau nepoții sunt obligați sa iși intrețina, in anumite condiții, parinții sau bunicii? Sunt destul de multe state in intreaga lume in care exista asemenea exemple legislative, dar in care aplicabilitatea…

- Turbulente grave in casnicia lui Vali Vijelie. Cantaretul a avut parte de un scandal de proportii din partea sotiei Carmen, dupa ce ar fi jucat pe teren dublu vreme de mai multi ani. Totul s-a intamplat in urma cu ceva timp, atunci cand Vali Vijelia recunoștea ca mai calca stramb.

- Acces Direct l-a gasit pe Raj Kapoor de Romania! Barbatul, gropar de meserie, care e aplaudat de trecatorii in fata carora face spectacol, precum legenda de la Bollywood, are o poveste incredibila. O poveste care pe unii i-ar fi daramat! Nu insa si pe el!

- Catalin, un sofer de 48 de ani din Curtea de Arges, a ajuns la spital in coma, in urma unui conflict petrecut in trafic. Barbatul, batut de doi cetateni de etnie roma, a fost operat pe creier, iar medicii sunt rezervati cu privirile la sansele de supravietuire.

- Au trecut zece ani de la trecerea in neființa a lui Michael Jackson, cunoscut lumii ca fiind regele muzicii pop. Totuși, imaginea sa este la fel de vie in amintirea fanilor și piesele continua sa aduca fericire și chiar adevarate lecții de viața. Din 25 martie 2009, Michael și-a mutat concertele in…

- Adela Popescu a mers impreuna cu partenerul ei de viața, Radu Valcan, la gradinița fiului lor cel mare, Alexandru. Vedeta a povestit despre experiența de care a avut parte acolo. Adela Popescu și Radu Valcan au participat la o intalnire in cadrul careia s-a discutat despre importanța primilor trei ani…