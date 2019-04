Minele de azi ale lui BĂDĂLĂU: faliment, poluare, contracte suspecte Minele pe care Nicole Badalau dorește sa le resusciteze sunt in agonie sau au devenit istorie. La Remin Baia Mare bantuie o insolvența de 10 ani iar de ani de zile iar datoriile se aduna permanent. La Baița, Hunedoara, este nevoie de noi studii pentru a se vedea daca mineritul mai este fiabil. La Cupru Min exista o intraga incurcatura cu o firma asiatica, iar la Moldomin flutura falimentul de ani de zile iar haldele de steril inunda toata zona de la Moldova Noua atunci cand bate vantul. "Pana in august, am primele contracte. Le fac publice", a afirmat, miercuri seara, Nicolae Badalau, intr-o emisiune… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- La Ministerul Apelor si Padurilor, se afla propunerile de investitii care vizeaza mai multe obiective din judetul Maramures. In acest sens, directorul general al Administratiei Nationale Apele Romane, Victor Sandu, a facut o vizita de lucru in judet, unde s-a intalnit cu presedintele Consiliului Judetean,…

- In urma cu cateva saptamani, ministrul Economiei, Nicolae Badalau, anunta intentia ministerului de a redeschide unele perimetre miniere din zona Maramures. Acesta vorbea si de existenta a trei licente de exploatare; „Mai am Remin Baia Mare, trei perimetre la care am licenta, studii de fezabilitate,…

