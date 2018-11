Minea, despre creșterea porcilor în curți: Fermierii, șanse sub zero Autoritatile trebuie sa se hotarasca daca Romania vrea sa creasca porci in ferme mari, pentru a face comert intracomunitar, sau in batatura omului, "ca sa-i mancam plini de veselie de Craciun", sustine presedintele Romalimenta, Sorin Minea. "Romania trebuie sa ia o decizie, si este treaba autoritatilor, daca vrea sa creasca porci ca sa faca comert intracomunitar, sa foloseasca ceea ce rezulta din cultura mare, cereale pentru imbogatire in zootehnie si pentru comert intracomunitar sau doreste sa crestem porci fiecare pe unde apuca, cati apuca, ca sa-i mancam plini de veselie de Craciun.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

