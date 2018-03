Stiri pe aceeasi tema

- Perchezitii DIICOT la domicilii din Bucuresti și alte 7 județe, in cadrul unei actiuni ce a vizat destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de fals informatic, efectuare de operațiuni financiare in mod fraudulos si spalare de bani.

- Apropierea de celebra „Bunesa de la Urlați” nu a fost de bun augur pentru omul de afaceri Costin Bacneanu. Cel poreclit „Bossul termopanelor” a fost dat in judecata de fosta soție, care solicita modificarea acordului parental stabilit in prima instanța. Dosarul a fost inregistrat la Judecatoria Buftea.…

- Un copil din Rașnov a fost gasit mort in albia raului Ghimbasel, la 300 de metri distanța de casa. Zeci de polițiști și jandarmi l-au cautat pe baiețelul de șase ani pana tarziu in noapte. Scafandrii l-au descoperit fara viața in noaptea de luni spre marți. Parinții au alertat Poliția, dupa ce baiețelul…

- Este pentru a doua oara cand premierul este chestionat in cadrul investigatiei. El este suspectat ca a acordat favoruri de reglementare companiei Bezeq Telecom Israel in schimbul unei atitudini favorabile fata de politicile sale a unui site de stiri detinut de Bezeq. Netanyahu a negat acuzatiile.…

- Duminica Floriilor in Biserica Romano-Catolica se celebreaza duminica, 25 martie 2018. Se aminteste intrarea Domnului in Ierusalim si se marcheaza inceputul Saptamanii Mari. In aceasta duminica este si Ziua Tineretului. La Iasi, tinerii cu ramuri in maini vor porni duminica, 25 martie, la ora 15.30-16.00…

- Politia britanica a anuntat, joi, ca a fost gasit un pachet suspect in apropierea sediului londonez al companiei Cambridge Analytica, acuzata ca a utilizat fraudulos datele a peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare online Facebook, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Se apropie Pastele, asa ca mii de credinciosi ajung in aceasta perioada la Ierusalim, in locul Invierii lui Iisus. Toti se reculeg la Mormantul Sfant iar asta ii ajuta sa se simta mai linistiti si impliniti. Intre turisti sunt si foarte multi romani.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj a fost anuntat prin 112 de catre un participant la trafic ca pe DN 66, in Defileul Jiului, o caprioara s-a refugiat de lupi sau caini in apele raului Jiu.

- Lucrarile la noul pod din localitatea Vadu Pasii au fost serios afectate de debitele mari de apa ale raului Buzau. Mai multe panouri de protectie au fost luate de apa, iar cateva utilaje au fost la un pas sa fie inghitite de rau. La aproximativ doua luni au fost estimate intarzierile generate de viitura…

- Dorina Rusu, membru al Consiliul National al Audiovizualului (CNA), s-a sesizat dupa ce interviul cu fostul deputat Sebastian Ghita, acordat jurnalistului Ion Cristoiu, a fost difuzat simultan, miercuri seara, de patru televiziuni - Antena 3, B1 TV, Romania TV si principalul post public de televiziune,…

- Incidentul a avut loc, duminica, intr-un magazin alimentar aflat in zona garii din orasul Arad. Barbatul a intrat cu un cutit in magazin in momentul in care vanzatoarea era singura si i-a cerut sa-i dea toti banii din casa de marcat. Femeia a incercat sa-l impiedice pe barbat sa ia banii, iar acesta…

- O scrisoare in care Albert Einstein a scris detalii despre una dintre cele mai revolutionare teorii ale sale a fost vanduta in cadrul unei licitatii din Ierusalim pentru mai bine de 100.000 de dolari.

- DIICOT Timișoara, impreuna cu EUROPOL și autoritațile din Germania, a declanșat, in aceasta dimineața, o operațiune fara precedent de anihilare a unei rețele care a asigurat trecerea ilegala din Turcia pana in vestul Europei a peste 2.000 de migranți. In paralel, polițiștii de la ”Crima Organizata”…

- Un avion rusesc de transport s-a prabusit marti in Siria, in apropierea bazei aeriene de la Hmeimim, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, transmit RIA si Reuters. Toate persoanele aflate la bord - 26 de pasageri si sase membri ai echipajului - si-au pierdut viata in accident, a indicat…

- Un copil de patru ani din satul Racauți a fost scos de fara suflare din apele raului Cașin. Baiatul locuia in apropiere și ieșise la joaca, dar gheața de pe rau a cedat sub picioarele lui. Alți copii aflați in apropiere ar fi incercat sa il prinda... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat luni ca ar putea participa la inaugurarea ambasadei americane de la Ierusalim, in luna mai, asigurand totodata ca relatiile intre Statele Unite si Israel "nu au fost niciodata atat de bune", transmite AFP. "Daca pot, voi merge", a raspuns…

- Autoritatile turce au intarit luni masurile de securitate la Ankara si au declansat o operatiune de urmarire impotriva unor presupusi militanti ai gruparii Stat Islamic (SI), la o zi dupa o „alerta de securitate” americana, informeaza mass-media preluate de AFP, conform agerpres. Doisprezece oameni…

- Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim, locul unde, potrivit traditiei crestine, a fost crucificat si inmormantat Iisus Hristos, era in continuare inchisa luni dimineata, in semn de protest impotriva unor masuri fiscale israeliene, informeaza AFP. Perioada pentru care cel mai sfant loc al crestinatatii…

- Soferita vinovata de producerea accidentului, in varsta de 63 de ani, a fost transportata la spital cu dureri toracice, potrivit ISU Sibiu. Accidentul s-a produs la intersectia strazilor Raului cu Metalurgistilor din Sibiu, traficul spre Aeroport fiind blocat timp de jumatate de ora.…

- Maria Ghiorghiu, femeia care a prezis incendiul de la Colectiv, a facut dezvaluiri uluitoare in emisiunea „Voi cu Voicu”. Celebra prezicatoare a povestit și ca Iisus va veni a doua oara pe pamant in Romania. Maria Ghiorghiu, o noua premonitie infioratoare despre Romania Clarvazatoarea…

- Teritoriile ocupate din stinga Nistrului trebuie aduse aproape de Republica Moldova, și nu invers. Declarația aparține Ministrului Justiției, Alexandru Tanase și a fost facute in cadrul conferinței internaționale privind executarea deciziilor CtEDO in cauzele din regiunea transnistreana. ”Apropierea…

- Primul apel la 112 a venit, duminica seara, din partea unui avocat din București care a plecat singur pe schiuri de la Cota 2000, dar in loc sa aleaga unul dintre traseele marcate din Valea Dorului sau Valea Soarelui a pornit spre Cantonul Peleș. Barbatul a ramas blocat undeva la 1.500 de metri altitudine…

- Cel putin trei persoane au fost ranite in urma unui incident armat produs miercuri in apropierea sediului Agentiei pentru Siguranta Nationala (NSA) din Statele Unite, relateaza posturile de televiziune WBA si MyFox8.

- In data de 13.02.2018, in intervalul orar 07.00-20.00, Inspectoratul de Politie Judetean Alba a organizat o actiune cu efective marite, avand ca scop mentinerea climatului de siguranta publica, prevenirea infractiunilor contra persoanei si contra patrimoniului, precum si prevenirea si combaterea ilegalitatilor…

- Operatiune de salvare azi-noapte, in Marea Neagra. Un tanc petrolier cu șapte oameni la bord si o incarcatura de 1.600 de tone, care venea de la Odesa, a fost in pericol sa se scufunde. Marinarii au cerut ajutorul autoritatilor romane aseara, in jurul orei 20. Ei au spus ca se afla la circa 30 de kilometri…

- Administratia Bazinala Prut-Barlad prin Sistemul de Gospodarire a Apelor (SGA) Galati a realizat si in 2017 lucrarile de intretinere in vederea maririi capacitatii de transport a albiilor pe majoritatea cursurilor de apa neamenajate, prioritare fiind zonele unde in ultimii ani au avut loc inundatii.…

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat marti, in cadrul conferintei "70 de ani intr-un Centenar, Romania - Israel, Bucuresti - Tel Aviv - Ierusalim", ca in proiectul de buget al Capitalei pentru acest an a fost prevazuta o suma in vederea refacerii "din radacini" a Cartierului…

- Un barbat care a intentionat sa fure elemente dintr-un post de transformare a energiei electrice din localitatea Dolhasca, jud. Suceava a decedat, ieri, 6 februarie a.c., ca urmare a amorsarii unui arc electric. Victima a intrat in cladire prin fortarea sistemului de inchidere, din pacate fiind gasita…

- Olanda a anuntat luni ca isi retrage ambasadorul acreditat la Ankara din cauza relatiilor dificil de 'normalizat' cu Turcia si ca nu vor autoriza prezenta unui reprezentant turc pe teritoriul olandez, masura ce aduce relatiile dintre cele doua tari la cel mai scazut nivel de anul trecut, relateaza…

- Drogurile care fac ravagii printre tinerii din Buzau provin, in parte, de la distribuitori din Galati. O grupare infractionala care actiona in cele doua judete a fost anihilata de politisti si procurori DIICOT, in urma a 15 perchezitii efectuate cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale – I.G.P.R.…

- Incident armat in orașul italian Macerata, unde un barbat a deschis focul asupra pietonilor. Cel puțin patru persoane, de origine africana, au fost ranite. Atacul armat pare sa fie unul motivat rasial, relateaza Reuters.

- Sarbatoarea Intampinarii Domnului, unul dintre cele douasprezece praznice imparatesti de peste an, aminteste aducerea la templul din Ierusalim a Mantuitorului Iisus Hristos de catre Sfanta Fecioara Maria, la 40 de zile de la Nastere. Potrivit Legii iudaice, cele 40 de zile de dupa nastere reprezentau…

- Emmanuel Macron avertizeaza Turcia impotriva oricarei veleitati de ”invazie” a Siriei, dupa asalturile comune ale armetei turce si aliatilor ei arabi sirieni impotriva unei militii kurde in nord-vestul tarii, relateaza AFP. ”Daca s-ar adeveri ca aceasta operatiune ar urma sa ia alta intorsatura decat…

- O masina a doborat un semafor, in urma cu putin timp, la intersectia strazii Raului cu bulevardul Stirbei Voda din Craiova. La fata locului , a ajuns un echipaj de politie. Masina a fost ridicata din intersectie si pusa pe ...

- Jurnalul va ofera, joi, 1 februarie, rezultatele celei mai ample cercetari menite sa descopere cum se raporteaza romanii la ei inșiși, ca națiune și ca indivizi, la 100 de ani de la Marea Unire....

- Arheologii excaveaza o pestera descoperita recent la Marea Moarta, în speranta ca vor gasi noi manuscrise care sa indice aspecte ce tin de comunitatea enigmatica de la Qumran. Cele aproximativ 900 de manuscrise de la Marea Moarta au fost descoperite în 12 pesteri si dateaza de…

- O tanara a fost agresata in proximitatea cladirii unei gradinite din sectorul 2 al Capitalei. Totul s-a intamplat vineri in jurul pranzului. Alertati despre producerea incidentului violent, medicii si politistii au ajuns la fata locului, adica pe strada Agricultori, din Bucuresti. Din primele informatii,…

- Doua persoane aflate la un pas de înec au fost salvate de o drona în Australia. Salvamarii au observat ca tinerii erau în pericol, astfel ca au trimis repede o drona în zona respectiva, Din dispozitivul de zbor a cazut o pluta de salvare de care tinerii s-au ținut…

- Cartierul Nufarul devine din ce in ce mai atractiv pentru dezvoltatorii imobiliari. Apropierea de Baile Felix, Baile 1 Mai si centura Oradiei, care ofera posibilitatea de a evada mai usor din aglomeratia orasului, a inceput sa conteze tot mai mult. Cei care doresc o locuinta in aceasta zona,…

- Biserica Ortodoxa il praznuieste joi, 11 ianuarie, pe Sfantul Cuvios Teodosie cel Mare. S-a nascut intr-un sat din tinutul Capadociei in secolul al V-lea, intr-o familie crestina. A decis sa-si dedice viata slujirii lui Dumnezeu, astfel ca si-a parasit familia in timpul imparatului Marcian (450-457)…

- Parfumul discret al Damboviței Foto: Catalin Radu În capitala, autoritatile au început decomaltarea râului Dâmbovita, între Piata Unirii si Pasajul Marasesti. Reprezentantii Administratiei Nationale "Apele Române" spun ca aceste lucrari periodice…

- Patru turisti, printre care se numara și o tanara din Slatina, Olt, au fost salvati de jandarmii montani din Sinaia, dupa ce, in timpul noptii de sambata spre duminica, au ramas cu masina blocata in zapada, pe drumul ce leaga ...

- In fiecare an, pe 7 ianuarie, sarbatorim Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, zi in care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos in Iordan. Sfantul Ioan Botezatorul s-a nascut in cetatea Orini, in familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendenta a semintiei lui Aaron. Nasterea prorocului…

- Sute de palestinieni crestini au aruncat cu pietre si sticle de apa în vehiculul Patriarhului Ortodox Grec de la Ierusalim, Teofil al III-lea, în semn de protest fata de decizia institutiei religioase de a vinde terenuri unor grupuri evreiesti, anunța

- Peste 500 de buzoieni au participat astazi la procesiunea si slujba de sfintire a apelor raului Buzau, singurul rau sfant din tara. Trei tineri s-au incumetat sa intre in apele raului dupa crucea aruncata de preot. Printre ei, si un baiat imbracat cu geaca, pantaloni si adidasi.

- In fiecare an, pe 7 ianuarie, creștinii sarbatoresc ziua Sfantului Ioan Botezatorul, zi in care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Iisus Hristos in Iordan. Aproape 2.000.000 de romani iși aniverseaza onomastica de Sfantul Ioan. Ioan Botezatorul a avut menirea de a pregati poporul pentru primirea…

- Pompierii sibieni au fost solicitați, miercuri dimineața, la doua intervenții, ambele in zona Pieței Cibin, in apropierea Centrului Vechi. Unul dintre incendii a fost anunțat pe strada Croitoril...

- Mai multe echipaje de jandarmi, salvamontisti, politisti si localnici intervin in judetul Valcea pentru salvarea a 22 de turisti care au ramas blocati la o cabana din apropierea Varfului lui Roman, in zona Horezu. Intre turisti se afla si noua copii, dar nimeni nu a solicitat ajutor medical, potrivit…

- Guvernul israelian, condus de catre premierul Benjamin Netanyahu, a notificat, vineri, Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) in privinta retragerii din aceasta structura, pe fondul conflictului privind statutul orasului Ierusalim, relateaza agentia Tass.