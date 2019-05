Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la Cluj-Napoca, premierul Ungariei, Viktor Orban a declarat ca relatiile tarii sale cu Slovacia si cu Serbia sunt excelente, lucru pe care nu poate sa-l spuna inca si despre relatiile cu Romania. "Pot sa spun ca nici cei mai varstnici nu-si mai aduc aminte cand a mai fost atat de buna relatia…

- Indiferent ce probleme dentare ai, cabinetele stomatologice vin in intampinarea ta cu un set complet de servicii, de la procedurile de curatare si igienizare pana la cele de natura estetica (albire dentara sau aplicarea unei bijuterii), care te ajuta sa obtii zambetul perfect. Daca in urma cu multi…

- Romania reprezinta pentru Muntenegru nu doar un prieten, ci si un partener care poate ajuta in baza experientei pe care o are in calitate de membru UE, a declarat, miercuri, prim-ministrul muntenegrean Dusko Markovic, care efectueaza o vizita la Bucuresti. "Am discutat despre relatiile…

- In cazul in care te confrunti cu un ficat gras sau cu o ciroza, obosesti repede, te ingrasi, iar pielea si ochii ingalbenesc. O boala la ficat te ucide incet si intr-un mod deloc placut. De altfel, bolile de ficat omora sute de mii de oameni anual, iar unele dintre aceste decese ar putea fi…

- In multe carti pentru parinti intalnim informatia conform careia bebelusii ar trebui sa faca primii pasi mai devreme de 12 luni. Acest lucru poate provoca o mare panica printre parintii ai caror bebelusi nu reusesc acest lucru inainte de un an.

- Nicio zi nu seamana cu cealalta, totul este in schimbare, iar de cele mai multe ori ne confruntam cu situatii noi care ne scot din zona de confort. Impactul se vede imediat in ganduri si in tot corpul. In opinia expertului in mindfulness Dana Predu , atunci cand vrem sa aflam cum ne simțim, primul…

- Astrologul Libertații, Elena Bunescu, iși spune cum iți va merge in dragoste și in cariera, dar și cum vei sta cu sanatatea și cu banii in urmatoarele trei luni! Horoscopul primaverii 2019 - BERBEC DRAGOSTE: Soarta relațiilor de lunga durata depinde de tine și de calitatea experiențelor acumulate pana…

- O rața nascuta cu un picior nefuncțional poate sa mearga datorita unui scaun cu rotile creat special pentru ea. Viața rațuștei Merlin a fost schimbata pentru totdeauna mulțumita unei organizații...