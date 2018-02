Stiri pe aceeasi tema

- Secția de procurori a CSM a dat aviz negativ cererii de revocare formulate de ministrul justiției, Tudorel Toader, fața de Laura Codruța Kovesi. Stirea CSM a dat aviz negativ pentru revocarea Laurei Codruța Kovesi a aparut prima data pe Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ia in discuție, marți, de la ora 14.00, cererea ministrului justiției Tudorel Toader de revocare a Laurei Codruța Kovesi de la șefia Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Anunțul a fost facut, luni, de Secția pentru procurori a…

- Peste 1.000 de persoane demonstreaza, la aceasta ora, in Piața Victoriei din Capitala, fața de propunerea ministrului justiției pentru ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, sa fie revocata din funcție. Protestul din Piața Victoriei, la care participa peste 1.000 de persoane, are ca principal motiv cererea…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a precizat vineri ca nu va avea o discutie cu Laura Codruta Kovesi asupra Raportului privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Intrebat de reporterii Agerpres daca intentioneaza sa il cheme pe procurorul-sef al DNA, Laura Codruta…

- Președintele Romaniei nu poate refuza revocarea șefei Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, potrivit legislației in vigoare. Legea 303/2004 nu prevede posibilitatea refuzului președintelui de a revoca un procuror-șef, ci doar refuzul de a numi. Șeful statului doar ia act de propunerea…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a dat, vineri, intr-un comunicat de presa al instituției, care conține o singura fraza, primul semnal ca nu va ceda și nu va pleca – printr-o eventuala demisie din fruntea DNA -, dupa declanșarea procedurii de revocare a sa din funcție,…

- Site-ul Ministerului Justiției s-a blocat, inca de joi seara, imediat dupa anunțul ministrului justiției Tudorel Toader privind propunerea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Prin urmare, raportul in baza careia ministrul cere revocarea acesteia este inaccesibil opiniei publice. Ministrul…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, afirma inca o data ca nu exista niciun motiv intemeiat de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Intr-un comunicat transmis, joi seara, de Ministerul Public, procurorul general Augustin Lazar reitereaza ideea…

- Procurorul general Augustin Lazar și-a exprimat, joi, susținerea totala pentru DNA și pentru Laura Codruța Kovesi. Asta, in ciuda tuturor informațiilor legate de seria de abuzuri comise de subordonații lui Kovesi, dar și a rapoartelor Inspecției Judiciare care o vizeaza direct pe șefa DNA. “Activitatea…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, va prezenta raportul despre activitatea DNA și va face propunerea “concreta” legata de Laura Codruța Kovesi joi, la ora 18.00, la Ministerul Justiției. Anunțul a fost facut luni de ministrul justiției, pe contul sau de Facebook. “Raport privind activitatea manageriala…

- Publicația online care o susține fervent pe Laura Codruța Kovesi și pe președintele Klaus Iohannis, ziare.com, dezvaluia, in 2009, ca intre cei doi a exsitat o relație de iubire, motiv pentru care fostul primar al Sibiului a scapat de dosare penale, a anunțat, luni, jurnalista Ana Maria Roman, in cadrul…

- Deși s-a grabit sa spuna, in conferința de presa susținuta la DNA, ca nu a primit solicitarea ministrului afacerilor interne privind revocarea celor doi polițiști de la DNA Ploiești implicați in scandalul inregistrarilor, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, intarzie sa raspunda cererii de revocare. Nu la…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, „minte fara sa clipeasca”, spune un celebru psiholog din Romania, care i-a analizat prestația din conferința de presa de acum doua zile. Psihologul Hannibal Dumitrascu i-a facut o caracterizare incredibila șefei DNA, dupa celebra conferinta de doua ore, de la DNA. „Minte…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca nu are motive sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA, cel puțin momentan, dar este posibil sa existe motive pe care el nu le cunoaște și pe care le are ministrul Tudorel Toader. Din punctul sau de vedere „niște penali fac o incercare…

- Grupul de Investigații Politice (GIP) a prezentat, joi, pe contul de Facebook, o sinteza a catorva dintre cele mai flagrante minciuni spuse de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, in conferința de presa susținuta miercuri seara. Intr-un scurt film, GIP demonteaza cu argumente și documente neadevarurile…

- Inspectia Judiciara (IJ) o contrazice pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, atat in privința cercetarilor disciplinare care o vizeaza, cat și in privința controlului derulat, in 2017, la DNA Ploiești. Reprezentanții IJ au precizat, joi, ca, din perioada ianuarie 2017 pana in prezent, au fost identificate…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, i-a cerut șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, revocarea celor doi polițiști care apar in inregistrarile realizate de fostul deputat Vlad Cosma și prezentate, in premiera, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3. Potrivit unui comunicat de presa transmis de…

- Sebastian Ghița a lansat, luni seara, intr-o intervenție telefonica la Romania TV, un nou atac la adresa șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. “Sunt convins ca va pleca din funcție. Nici domnul Toader, nici domnul Lazar nu vor putea sa o apere de ceea ce va aparea zilele urmatoare”, a spus Ghița. Principalele…

- Omul politic despre care Mihaiela Iorga Moraru a vorbit in emisiunea lui Mihai Gadea, potențiala propunere pentru funcțiua de premier, pe care Laura Codruța Kovesi a incercat sa o blocheze, ar fi Eugen Teodorovici, scrie DC News. Potrivit unor surse DCNews, ministrul a carui ascensiune se dorea a fi…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a reacționat la ziare.com, la acuzațiile formulate de procurorul Mihaiela Moraru Iorga. Kovesi neaga ca ar fi cerut urgentarea unui dosar pe numele unui fost ministru, pentru ca acesta sa nu ajunga premier și sa o numeasca pe judecatoarea…

- Laura Codruța Kovesi nu numai ca se spala pe maini de prescrierea faptelor din dosarul Microsoft, ba chiar il asmute pe Augustin Lazar asupra Mihaielei Iorga Moraru, procuroarea care a instrumentat cauza, data afara abuziv din DNA de Kovesi. Nu așa proceda șefa DNA și cu dosarul ICA. In iunie 2014,…

- Un ofițer al Serviciului de Protecție și Paza a dezvaluit, duminica seara, la Antena 3, ca procurorul general Augustin Lazar și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, au folosit deseori bazinul de inot al instituției conduse de Lucian Pahonțu, deși cadrele SPP nu au acces acolo. Ofițerul SPP a dezvaluit, sub…

- Doi foști polițiști, un procuror și un fost ofițer SRI au fost implicați in protejarea unei rețele de proxenetism din București, care ajunsese la apogeu in perioada 2005-2006 și care a fost controlata de cetațeni chinezi, potrivit unei anchete jurnalistice publicate de site-ul Tolo.ro. Cazul a fost…

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, marti, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, supranumit “Portocala”. Negulescu e acuzat, printre altele, ca a luat legatura cu un suspect in mai multe dosare. Procurorul Mircea Negulescu urmeaza…

- Dupa ce a susținut public, in nenumarate randuri, ca inregistrarea ședinței in care folosea un limbaj catalogat de Inspecția Judiciara drept “inadmisibil in raport cu standardele minimale de etica si deontologie ale unui magistrat” este trucata, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi recidiveaza intr-un interviu…

- Șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, minte spunand, intr-un interviu acordat Agerpres, ca celebra inregistrare cu „decaparea instituționala” este trucata, in condițiile in care Parchetul General a inchis ancheta clasand dosarul. Kovesi a vorbit, in cadrul interviului despre actiunea disciplinara exercitata…

- O organizație nonguvernamentala deruleaza, in premiera in Romania – in parteneriat cu șapte spitale din București și Ploiești, dar și cu Spitalul Județean Ilfov – o campanie de depistare a Virusului Hepatitic C (VHC) la pacienții care se interneaza in cele mai mari unitați medicale de stat din Romania.…

- Scopul filtrelor instituite in zona exterioara Pietei Universitatii este unul preventiv pentru a descuraja eventuale acte de tulburare a ordinii publice, precizeaza Jandarmeria Romana, sambata, intr-o postare pe Facebook. Potrivit autoritatilor, astfel de masuri se iau de multe ori cu ocazia unor manifestari…

- Fosta sefa a CSM, procuroarea Oana Schmidt-Haineala a fost numita, vineri, de ministrul justitiei, Tudorel Toader, in functia de șef al Corpului de control. Numirea Oanei Haineala in aceasta functie s-a facut prin ordinul direct al ministrului Justitiei, pentru acesta demnitate nefiind necesar acordul…

- Procurorul DNA Eugen Stoina – care, saptamana trecuta, a provocat un accident rutier in centrul Capitalei, cu o alcoolemie-record de peste 3 in sange – va activa la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu. Decizia a fost luata, marți, de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii…

- Detalii uluitoare despre cariera polițistului-pedofil Eugen Stan – decorat cu „Barbație și Credința” – ies la iveala, dupa publicarea notei-raport transmisa de șeful Poliției Romane premierului Mihai Tudose. In 2007, Stan a furat o mocheta din sediul Parchetului General. Pe care era platit sa-l pazeasca. …

- EximBank va asigura necesarul de finantare pentru derularea activitatii curente a Companiei Nationale Posta Romana, cel mai mare operator de servicii postale, in urma castigarii licitatiei organizata de societate, la finele anului trecut, pentru contractarea unui imprumut in valoare de 30 de milioane…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, legat de criza generata in PSD și in guvern de tensiunile dintre premierul Mihai Tudose si ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, ca “in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate“. “Daca in Olanda…

- Procurorii Parchetului General au extins urmarirea penala in cazul polițistului-pedofil Eugen Stan, pentru a cerceta daca acesta a fost protejat de polițiștii Secției 18, unde era inregistrata tentativa de viol asupra femeii de 34 de ani, atacate in casa. In cursul zilei de vineri, procurorii Sectiei…

- Mariana Gheorghe pleaca de la șefia OMV Petrom, a anunțat compania, prin inetrmediul BVB. OMV Petrom este una dintre cele mai mari companii din Romania, in care statul este acționar minoritar important, cu 20,6%. In locul Marianei Gheorghe va fi instalata Christina Verchere, pana in prezent Regional…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri, dupa prima ședința a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din acest an, ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara, pe care urmeaza sa o formalizeze in…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca a venit la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), desi in aceasta perioada isi delegase atributiile unui secretar de stat, pentru ca alegerea conducerii acestui for este un moment important. Intrebat de ce si-a scurtat vacanta,…

- Coompania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroporturile Henri Coanda si Aurel Vlaicu din Capitala, a realizat in acest an venituri totale de 1,08 miliarde lei, in urcare cu 8,3% fata de anul trecut, pe fondul cresterii traficului aerian de pasageri si eficientizarii activitatii…

- Deputatul Catalin Radulescu, sustinut de 38 parlamentari, a initiat un proiect pentru modificarea codurilor penale, fiind propuse mai multe schimbari, cele mai controversate fiind cele referitoare la pragul de 200.000 euro pentru abuzul in serviciu si nepedepsirea infractiunilor comise „pentru altul”.…

- Firma americana de private equity JC Flowers a cumparat Piraeus Bank Romania, potrivit unui comunicat al casei de avocatura Clifford Chance Badea, citat de Economica.net. Clifford Chance Badea a asistat firma cumparatoare la finalizarea tranzactiei. „Incheiem anul cu o tranzacție-fanion pentru piata…

- Avocata Flavia Teodosiu, care il reprezinta pe presedintele PSD Liviu Dragnea, a depus o plangere la Sectia a II-a a DNA impotriva procuroarei Alexandra Lancranjan, care instrumenteaza dosarul Tel Drum. Potrivit plangerii publicate de Lumea Justiției, Alexandra Lancranjan este acuzata de incalcarea…

- UPDATE Curtea Europeana de Justitie a decis, miercuri, ca UBER este o companie de transport si nu un serviciu digital, asa cum au pretins reprezentantii companiei, transmite BBC News Online. In decizia sa, Curtea Europeana de Justitie a precizat ca serviciile oferite de UBER, “al caror scop este de…

- Un cetațean francez a caștigat un proces la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, impotriva statului francez, dupa ce a fost condamnat inițial pe probe obținute in urma unor convorbiri telefonice, in baza unor proceduri separate, pe care nu a avut posibilitatea sa le conteste inițial, potrivit unei…

- Patronul formației U Craiova, Adrian Mititelu, a fost audiat, vineri, la DNA, in calitate de martor intr-un dosar in care apare numele fostului procuror anticorupție Doru Țuluș, fost șef al Secției a II-a a DNA. La intrarea in sediul DNA, Mititelu a declarat ca a fost citat ca martor „intr-un dosar…

- Procurorul general, Augustin Lazar, s-a grabit, marți, sa anunțe ca se gandește sa sesizeze Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) in legatura cu modificarea Legilor justiției. Procurorul general nu are insa acest drept, potrivit legii. “Este o situatie sensibila, pe care noi o analizam pentru a…

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Mariana Ghena, a declarat, vineri, ca membrii Consiliului nu sunt de acord cu infiintarea sectiei de investigare a unor infractiuni din Justitie și a adaugat ca aceasta nu este necesara. “Plenul CSM a exprimat un aviz negativ și cu privire la…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justiției a decis, joi, ca in cadrul DNA se pot inființa servicii, birouri și alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului-șef, dar cu avizul Secției pentru procurori a CSM. Parlamentarii din comisie au modificat, in acest sens, legea privind…

- Jandarmeria Romana a publicat, miercuri, pe pagina de Facebook, imagini din timpul protestului de duminica seara, aratand ca mai multi participanti la marș au agresat caii institutiei. “……care ati inteles sa va exprimati libertatea de expresie lovind cu pumnii un animal sau folosind argumente in ochii…