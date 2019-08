Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a transmis miercuri ca majoritatea parlamentara PSD-ALDE trebuie sa repare in sesiunea extraordinara „ce-a stricat” prin Ordonantele 51 si 114, sa ingroape definitiv proiectul amnistiei si gratierii si sa abroge recursul compensatoriu. Pozitia lui Turcan vine…

- Președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu a convocat pentru saptamâna viitoare o ședința a conducerii Camerei inferioare pentru a stabili programul de lucru al sesiunii extraordinare. Opoziția a cerut ca pe ordinea de zi sa fie introdusa dezbaterea și abrogarea Legii recursului compensatoriu,…

- Șefa de grup a deputaților PNL, Raluca Turcan, susține ca Romania ar fi putut evita criticile din Raportul GRECO daca Senatul ar fi aprobat proiectul de lege depus de PNL privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție."Secția pentru Investigarea Infracțiunilor…

- "Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție putea fi desființata inca de la inceputul anului, daca Senatul ar fi aprobat proiectul de lege depus de PNL! GRECO da dreptate PNL – aceasta secție este o anomalie. Romania este un stat democratic. PSD și ALDE au crezut ca se pot folosi…

- Proiect de modificare a legislatiei adoptiei Proiectul de modificare a legislatiei adoptiei initiat de guvern a intrat în dezbaterea Comisiilor juridica si de munca din Camera Deputatilor. Ulterior, documentul va fi supus votului în plen, iar aceasta Camera este decizionala, întrucât…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis joi sesizarile formulate de presedintele Klaus Iohannis, dar si de PNL si USR, privind Legea pentru elaborarea si actualizarea Strategiei nationale pe termen lung "Romania 2040", transmite Agerpres. Seful statului sustinea, in sesizarea transmisa la CCR, ca,…

- ”Nu ma voi adresa unei majoritati parlamentare care nu a inteles nimic, nu a inteles nimic din votul pe care l-au dat romanii in data de 26 mai, romanii care isi au cerut tara inapoi, romanii care au condamnat inselatoria uriasa de incredere pe care un grup care a confiscat puterea si in PSD si in alte…

- El a adaugat ca pentru atingerea mai rapida a acestor obiective este necesara organizarea de alegeri parlamentare anticipate in acelasi timp cu alegerile locale de anul viitor. "O sa mergem in Parlamentul European sa-i reprezentam pe toti romanii, indiferent unde locuiesc si unde lucreaza.…